大學發展｜質保局倡城大檢視學生代表委任方式　AI教學及指引清晰獲讚揚

▲ 質素保證局今日（25日）公布城市大學第三輪周期的「質素核證報告」。（資料圖片）

質素保證局今日（25日）公布城市大學第三輪周期的「質素核證報告」，對城大多方面表現給多肯定，但亦提出提議校方重新檢視其委任和培訓學生代表的方式。

大學教育資助委員會轄下的質保局早前已發布4間資助大學的第3輪質素核證周期報告，今日發布城大質素核證報告，是以城大於去年10月16日提交的院校評估報告為基礎。

報告對城大提出多項改善改建，其中在大學支援學生安排方面，報告引述城大形容，學生意見對於持續提升教學質素、支援服務和整體學生體驗的工作是「十分重要」，大學教務會和轄下小組委員會，以及學院院務會等各級學術管治單位均有學生代表擔任正式成員，大學教務會前年亦通過學生代表新提名機制。

惟報告引述學生報稱，學生代表實際上是以較為非正式的方式選出，大部分代表由相關學術單位委任，而校方亦沒有就學生委員的職責提供正式培訓。評審小組提議城大重新檢視其委任和培訓學生代表的方式，以期全方位協助他們履行有關職責。

此外，報告提到城大學生發展處不謹向學生提供精神健康急救培訓，亦會主動邀請「具風險」學生接受輔導人員的建議，其後再資助有關學生約見其他專業人士，獲評審小組評為有效及良好實踐的做法。

人工智能（AI）融入教學方面，報告讚揚城大展示了創新教與學方法，例如把生成式人工智能融入課程，並為師生訂立清晰的政策指引。報告亦指大學有效運用網上科技，優化授課安排，以及在最近成立數碼學習專責小組和擬設支援團隊合作學習模式的課室，致力推動教育創新。

城大回應指，評審小組給予大學多項肯定，校方對此表示歡迎，認為報告充份反映城大一直致力推動優質創新教育的抱負。城大校長梅彥昌對於大學獲質保局報告認可感到鼓舞。

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