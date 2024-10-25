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破‧地獄｜誠懇地上一場生死教育的課 黃子華：在生的人痛苦都要超度

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撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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黃子華、朱栢康、衛詩雅早前一同接受專訪，分享戲中感受。

許冠文黃子華主演的《破．地獄》，於多場業內試映場，都獲得一致好評，電影公司亦決定提早於11月9日上畫。《破．地獄》已一早宣傳兩大笑匠這次的合作並非喜劇，而是以誠懇而嚴肅的態度談論生死。

導演陳茂賢在前作《不日成婚2》中，已在愛情喜劇的調子中，加入了描寫悲歡離合的人生命題，在《破．地獄》中，更直接以生死議題作為核心。

故事聚焦在香港殯儀業界的實況（並非像過去只是驚嚇片的背景），戲中黃子華飾演婚禮策劃師道生，因疫情期間陷入經濟困景，因而加入了殯儀行業，成為俗稱「行街」的喪禮策劃人，電影由他這個外行人的角度，帶觀眾一同踏進一般人感到神秘的殯儀行業。

3位戲中女演員梁雍婷、衛詩雅和周家怡。

破‧地獄｜理解生離死別

影片寫實描述殯儀業的大小禮儀，如執骨、化粧、誦經，以至被納入香港非遺文化的「破地獄」道教儀式，許冠文所演的喃嘸師傅文哥，由最初看不順眼只為錢而入行的道生，到漸漸二人互相體諒，也開解了彼此在人生和家庭上的枷鎖。

戲中的道生思想上經歷由生到死，再由「地獄」折返至人間的歷程，男主角黃子華分享電影的獨特題材令他感受甚深：「死亡這個命題無法避免，每個人都終須經歷，所以我相信不同人都會受到啟發，尤其在面對死亡會如何影響人生在世時的每一個決定。」

兼任創作的陳茂賢亦以此片探討活着的意義，他在試片會後的分享中坦言故事來自個人對生死的真實感受，甚至寫完劇本都未能夠梳理好傷痛情緒，直至經歷了9個月的後期製作，才漸漸開始放低內心的痛楚。

透過戲中的角色各自故事，道出人世間上的悲歡離合。

陳茂賢提到其中一場戲感受殊深。「有一場要拍衛詩雅在救護車上哭，足足拍了一晚，一直在摸索演出的狀態，當時我分享了一個感覺，每個人出世後，在生命歷程上其實很渺小，當人離世了，肉體化成灰，在世上的憑證便沒有了。所以人生是很無奈、很孤單，我想拍出這個感覺，衛詩雅後來亦做得很好，這部戲好像超度了我，希望這部戲也能超度有需要的人。」

在生的人都要超度痛苦，正是戲中一個重要信息。

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《破．地獄》由黃子華及許冠文，貫穿了跟周家怡、衛詩雅、朱栢康的人物綫外，亦有不少實力派演員參與，包括秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩，他們在戲中雖是主角人生路上的過客，但每人都各有經歷和故事，代表着人世間上的悲歡離合，也讓主角黃子華更感受到生和死的頓悟。

破‧地獄｜悲歡離合故事

電影的寫實感亦十分強，如在紅磡不少長生店，甚至在殯儀館、殮房取景，今次更是萬國殯儀館首次借出場地給電影拍攝。

衛詩雅在戲中有很多親情上的鬱結。

導演特別提到，戲中有幾位扮演大體的演員，當中有老有幼，他們沒有對白，但全場都要靜靜地躺下來，也要放下某些避忌，都是很專業的演員，故在電影結尾字幕上亦有特別地標注他們的名字，希望觀眾注意到香港的演員都是十分努力和專業的。

戲中演許冠文女兒的衛詩雅，因父女有很多溝通問題，她在多場分享會上，都顯得很感觸。「自己最深刻一場，是要向父親問一句藏在心裏很久的疑問，這句話對堅強的女兒，是很難講出口，而她最後能否得到釋懷？要大家在戲中找答案，但我很希望觀眾看戲後，會更加懂得珍惜在世上所愛的人。」

衛詩雅在多場分享會中都十分感觸。

陳茂賢創作《破．地獄》，正是道出死亡固然傷感，但在世的親人亦需要好好活下去。「生離死別不能改變，我們只能嘗試理解和接受，在生的人，要多花時間對身邊人好一點，有時一句說話、一個擁抱已好重要。」

衛詩雅補充道：「好多人因為原生家庭不完整而受到創傷，可能要用一生時間去治療，如果大家可以透過這部電影，能夠像破地獄儀式一樣跨過火盆，得到釋懷，重新出發，面前可能還會有其他人生的地獄，但回想戲中的情節，可以有少少的安慰。」

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