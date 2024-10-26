濕地保育｜4濕地保育公園大縮水　最多恐縮45%

▲ 濕地保育公園系統可行性研究出台。（資料圖片）

濕地保育公園系統可行性研究日前出台，提出構建三寶樹等3個濕地公園及擴展香港濕地公園，但各公園的實際建議面積「大縮水」，部分計及的面積僅為潛在範圍，一旦未能納入，各公園面積將大減8.9%至45.5%。

僅三寶樹先行2039年落成 其餘無時間表

政府2021年公布的北都發展策略，提出建立濕地保育公園系統，漁護署前年8月委託顧問作可行性研究。研究建議分期建立濕地保育公園系統，建議發展次序為三寶樹濕地保育公園、香港濕地公園擴展部分、南生圍濕地保育公園和蠔殼圍濕地保育公園（包括沙嶺／南坑部分），而擬議定位分別為生物多樣性與水產養殖和諧共存、濕地教室、生態旅遊天堂及鄉郊體驗勝地。

其中三寶樹公園預計最快2026或2027年開展建設工程，目標2031年完成首期工程，2039年或前全面落成。其餘公園就只建議政府因應規劃和建立三寶樹公園的經驗，適時檢視研究工作，沒有時間表。

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潛在範圍倘剔走 南生圍公園面積減近半

此外，研究建議的4個公園面積亦較北都發展策略「縮水」（詳見表）。值得留意的是，研究建議的南生圍濕地公園及香港濕地公園擴展部分，最大面積分別約397公頃及224公頃，但有關數字分別計及約179公頃及80公頃的「潛在可包括的範圍」，即新自然保育政策下南生圍／甩洲、以及豐樂圍的公私營界別合作計劃的潛在項目。相關範圍最終會否納入公園邊界，仍有待日後詳細研究，包括考慮潛在項目進度和與持份者討論。

與此同時，報告內就各個公園提出的初步布局設計圖中，擬議邊界也不包括「潛在可包括的範圍」；而報告亦建議政府審批由上述潛在項目倡議人提交的保育管理計劃時，與倡議人確定是否將需要保育的土地交還政府，確保計劃與相關公園的目標和功能相容。不過，相關土地一旦未能納入邊界，在扣減相關面積後，該2個公園的實際建議面積只有約218公頃及144公頃，會縮水45.5%及28%。

▲ 濕地保育公園實際建議面積及潛在可包括範圍（經濟日報製圖）

▲ 濕地保育公園實際建議面積與原方案比較（經濟日報製圖）

長春社批未提濕地管理策略

長春社公共事務經理吳希文質疑，各濕地保育公園的擬議面積縮小，能否確保濕地系統的完整性及充分保護后海灣生態；而即使潛在範圍或納入公園，但研究未就三寶樹以外的3個濕地公園，展開下一步研究提出具體時間表，憂慮若待三寶樹公園2039年落成才研究其餘公園，整體保育工作會繼續拖慢，尤其是次可行性研究也原指18個月完成，卻拖至前日才公開，促盡早開展研究。

他又批評，報告未就三寶樹公園擬議範圍的濕地提出管理策略及詳情，無法向公眾證明能夠補償新田科技城發展造成的生態影響。

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