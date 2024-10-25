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啟德體育園｜月底至明年2月有連串測試　或設聯合指揮中心加強各持份者協調

社會

發布時間： 2 小時前

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啟德青年運動場。（資料圖片）

啟德體育園料明年首季啟用，園方指，整體項目工程現已進入最後建設階段，預計各主要設施將於年底前落成，10月底至明年2月將進入測試及演練階段，以汲取實際營運經驗。

體育園周日（27日）的足球賽事是首場試業活動。園方指，由於賽事場地以外的其他體育園區範圍，以及當中的一些通道和道路正在進行工程，當天參觀賽事的人士，應盡量使用鐵路服務在宋皇臺站下車， 利用D出口往來啟德青年運動場。啟德體育園於活動當日將不設泊車位或上落客位，最近的士上落客區設於園區以外，市民應避免駕駛車輛前往啟德體育園。

體育園亦指，在體育園正式啟用前，會與各政府部門及持份者共同合作，制定全面的人群和交通管理計劃，於開幕前進行多個測試和專項演練，以提升處理突發事故的應變能力，同時讓市民大眾熟識場地設施及佈局，掌握園區周邊的公共交通設施和配套，以配合日常的出行需要。園方亦會按需要在體育園內會設立聯合指揮中心，加強各持份者包括政府相關部門、公共交通服務營辦商等的溝通和協調，確保能作出最佳安排，讓參與人士順暢有序地進出場地。此外，園方會與各公共交通工具營運商保持緊密聯繫，提早作出部署，視乎活動的規模和人群及交通管理配套等因素，作好準備和部署預案安排。

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啟德體育園

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