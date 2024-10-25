宋立功逝世｜消息：學者宋立功因病離世　馮檢基、廖成利哀悼

▲ 民協顧問、香港邁臻研究所總監宋立功。(邁臻頻道截圖)

消息指，民協顧問、香港邁臻研究所總監宋立功因病離世。立法會議員狄志遠、前立法會議員馮檢基和民協主席廖成利確認有關消息。

馮檢基表示，今早在群組收到其死訊，因病昨晚（24日）去世，感到突然，形容是失去一位曾在自己最失意時幫助自己的好朋友。

宋立功活躍於各大電視台及報章，評論及分析時事，在2022年獲邀為民協顧問。他早年在紐約哥倫比亞大學深造，專門研究香港與中國的社會、政治、政策。回港後，在香港城市大學專業進修學院，開辦公共行政及管理榮譽學士課程，擔任課程統籌及首席講師達27年。期間更擔任城大EMBA課程講師，以及為政府部門及社會各類型機構擔任顧問。

馮檢基指，是在1998年選舉落敗後要找工作時，朋友介紹他認識宋立功，對方二話不說便聘請他做學術研究工作，形容當時是自己最失意的時候。他讚揚宋立功評論中肯，不能說是「黃」或「藍」，是客觀分析，「黃藍」也會批評，十分欣賞。對上一次見宋立功是大半年前，感對方瘦了很多，但說話和對答仍十分清晰。

▲ 民協主席廖成利和宋立功。(廖成利供圖)

廖成利：感到可惜 宋立功過去評論中肯

廖成利指，得悉宋立功昨晚因病去世，感到可惜，形容對方是溫和民主派學者，過去評論中肯，因此民協經常參考他的意見。

狄志遠表示，今日收到宋立功死訊，感到十分可惜。他形容，宋立功是其中一位能以持平態度，評論政治及社會事件的學者，也受到學生的正面評價。

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