  • 26°C
香港時間：20241026日 (六) 19:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打風潭美｜三號風球生效　天文台料至少維持至今晚10時

社會

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【打風 / 潭美 / 颱風】天文台預測，強烈熱帶風暴「潭美」在過去數小時繼續穩定向偏西方向移動，在香港以南約500多公里掠過，天文台在今日（26日）早上10時40分改發三號強風信號。

【18:45】

過去數小時，在潭美與東北季候風的共同影響下，本港部分地區吹強風。而與潭美相關的外圍雨帶正影響珠江口一帶。三號強風信號會至少維持至今晚十時。

海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

隨著潭美逐漸遠離，本港風力會在今晚至明早減弱，天文台會視乎本地風力變化，屆時考慮改發一號戒備信號。

【14:45】

預料本港平均風速每小時41至62公里。

在下午3時，颱風潭美集結在香港之西南偏南約620公里，即在北緯17.1度，東經112.0度附近，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。

潭美今午（26日）3時的移動路徑。(天文台網頁）

【13:45】

在潭美與東北季候風的共同影響下，珠江口一帶正受強風影響。本港正漸轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區會變得當風，本港風勢將會增強。三號強風信號會在今日大部分時間維持。

潭美的外圍雨帶正逐漸影響廣東沿岸，預料本港有幾陣狂風驟雨。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

隨著潭美遠離，今晚至明早本港風力會逐漸減弱，屆時天文台會考慮改發一號戒備信號。

【12:45】

預料本港平均風速每小時41至62公里。

在下午1時，颱風潭美集結在香港之西南偏南約600公里，即在北緯17.2度，東經112.4度附近，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。

【11:45】

潭美已增強為颱風，其外圍雨帶正逐漸影響廣東沿岸。在潭美與東北季候風的共同影響下，其強風區正逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區會變得當風，本港風勢將會增強及有幾陣狂風驟雨。三號強風信號會在今日大部分時間維持。

海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

隨著潭美遠離，今晚至明早本港風力會逐漸減弱，屆時天文台會考慮改發一號戒備信號。

【10:00】

強烈熱帶風暴潭美集結在香港以南約570公里，即在北緯17.2度，東經113.2度附近，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海中北部並移向海南島以南海域。天文台在今早（26日）10時40分改發三號強風信號。

【07:45】

天文台指，潭美今早稍為增強，其外圍雨帶正影響廣東沿岸。在潭美與東北季候風的共同影響下，相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港今日風勢將逐漸增強。而隨著今日稍後轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。

點擊圖片放大

隨著潭美遠離及減弱，本港明早風力會逐漸減弱。天文台會密切監測潭美的動向。

海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

教育局表示，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

TOPick一分鐘
白鞋清潔｜實測3個平價洗白鞋方法　牙膏牙刷/酒精/擦膠邊招最有效？

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

幼稚園 學校 香港 特殊學校 天文台 教育局 颱風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月26日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月26日 時間16:05）
安睡助眠｜營養師推薦6大營養品改善失眠褪黑激素/色胺酸/鋅上榜　醫生教1招助眠入睡
安睡助眠｜營養師推薦6大營養品改善失眠褪黑激素/色胺酸/鋅上榜　醫生教1招助眠入睡
超市優惠｜惠康10.26全場88折　雙11人人派$1,000優惠券
超市優惠｜惠康10.26全場88折　雙11人人派$1,000優惠券
破‧地獄｜誠懇地上一場生死教育的課　黃子華：在生的人痛苦都要超度
破‧地獄｜誠懇地上一場生死教育的課　黃子華：在生的人痛苦都要超度
家用公價2024｜港男自創家用計算法6大標準　兄弟姊妹逐個畀1情況有得減家用
家用公價2024｜港男自創家用計算法6大標準　兄弟姊妹逐個畀1情況有得減家用