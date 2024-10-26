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打風潭美｜天文台早上10時40分改發三號風球　香港以南約500多公里掠過

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【打風 / 潭美 / 颱風】天文台預測，強烈熱帶風暴「潭美」在過去數小時繼續穩定向偏西方向移動，在香港以南約500多公里掠過，天文台在今日（26日）早上10時40分改發三號強風信號。

天文台指，潭美今早稍為增強，其外圍雨帶正影響廣東沿岸。在潭美與東北季候風的共同影響下，相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港今日風勢將逐漸增強。而隨著今日稍後轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。

在上午10時，強烈熱帶風暴潭美集結在香港以南約570公里，即在北緯17.2度，東經113.2度附近，預料向西移動，時速約18公里，橫過南海中北部並移向海南島以南海域。天文台在今早（26日）10時40分改發三號強風信號。

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隨著潭美遠離及減弱，本港明早風力會逐漸減弱。天文台會密切監測潭美的動向。

海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

教育局表示，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

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