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打風潭美│幼稚園及部分特殊學校今日停課　迪士尼有限度運作【不斷更新】

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【打風 / 潭美 / 颱風】天文台將在今日（26日）早上10時40分改發三號強風信號。教育局表示，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

天文台預測，強烈熱帶風暴「潭美」在過去數小時繼續穩定向偏西方向移動，在香港以南約500多公里掠過，而隨著今日稍後轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。

受強烈熱帶風暴潭美影響，廠商會宣布，因應天文台考慮早上10時40分改發三號強風信號，今日起一連9日在葵涌運動場舉行的「香港美食嘉年華」，今早將暫停對外開放，直至有關信號除下，而原訂上午11時舉行的開幕禮亦會取消。

香港迪士尼樂園亦宣布，樂園今日開放將有限度運作。三號強風信號生效期間，樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。賓客可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排。市民可瀏覽香港迪士尼樂園度假區網頁或官方手機應用程式。至於迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。

昂坪360亦宣布，受強烈熱帶風暴影響，今早的纜車服務暫停。昂坪360將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。

海洋公園在三號強風信號會維持正常運作，惟所有室外機動遊戲將不會開放。

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