港鐵服務｜東涌至欣澳站今晚提早至11時收車 東涌站尾班接駁巴凌晨零時18分開出
社會
發布時間： 10 小時前
最後更新： 55 分鐘前
港鐵正推展東涌綫延綫項目，為配合項目下首次關鍵道岔安裝工程，今日（26日）東涌綫來往東涌至欣澳站的列車服務將提前約2小時，即晚上11時許停止。屆時東涌站尾班車於晚上11時01分開出；香港站尾班車於晚上11時07分開出.
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港鐵指，將安排免費接駁巴士往返東涌站及欣澳站，然而接駁巴士車程較長，亦有機會受路面情況影響，呼籲乘客出門前用MTR Mobile或港鐵網頁的「行程指南」規劃行程，並預留充足時間乘車。平時會在東涌站乘搭尾班車返回市區的乘客要特別注意，今晚只有乘搭凌晨零時18分前由東涌開出的接駁巴士，才可於欣澳站接駁往香港站方向的列車。
為讓乘客了解相關安排，東涌綫車站已張貼海報和告示，車站及車廂亦有作出廣播。而在今晚調整服務期間，東涌站及欣澳站亦會增設特別標示及指示牌，以及加派人手協助乘客，沿綫將總動員超過100位職員。
因應天文台宣布將就颱風「潭美」發出3號風球，港鐵指，工程團正密切留意天氣狀況。假如今晚的東涌綫服務調整安排有變，港鐵公司指將盡早通知。
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