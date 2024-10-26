港鐵服務｜東涌至欣澳站今晚提早至11時收車　東涌站尾班接駁巴凌晨零時18分開出

▲ 東涌綫今晚提早至11時收車，趕東涌站尾班車須搭00:18前接駁巴（港鐵提供）

港鐵正推展東涌綫延綫項目，為配合項目下首次關鍵道岔安裝工程，今日（26日）東涌綫來往東涌至欣澳站的列車服務將提前約2小時，即晚上11時許停止。屆時東涌站尾班車於晚上11時01分開出；香港站尾班車於晚上11時07分開出.

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

港鐵指，將安排免費接駁巴士往返東涌站及欣澳站，然而接駁巴士車程較長，亦有機會受路面情況影響，呼籲乘客出門前用MTR Mobile或港鐵網頁的「行程指南」規劃行程，並預留充足時間乘車。平時會在東涌站乘搭尾班車返回市區的乘客要特別注意，今晚只有乘搭凌晨零時18分前由東涌開出的接駁巴士，才可於欣澳站接駁往香港站方向的列車。

為讓乘客了解相關安排，東涌綫車站已張貼海報和告示，車站及車廂亦有作出廣播。而在今晚調整服務期間，東涌站及欣澳站亦會增設特別標示及指示牌，以及加派人手協助乘客，沿綫將總動員超過100位職員。

因應天文台宣布將就颱風「潭美」發出3號風球，港鐵指，工程團正密切留意天氣狀況。假如今晚的東涌綫服務調整安排有變，港鐵公司指將盡早通知。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】