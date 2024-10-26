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香港恐龍化石｜漁護署證11年前採集　因聚焦迫切工作沒即時展開科研鑑定

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香港首次發現恐龍骨骼化石（發展局提供）

香港首次發現恐龍骨骼化石，昨日（25日）在香港文物探知館開始展出。發展局局長甯漢豪日前透露漁護署早在「幾年前」已在赤州發現該塊化石。漁農自然護理署表示，早於2013年已發現該化石，惟後來需要聚焦其他迫切工作，亦受疫情影響，因此並未即時展開相關的科研鑑定工作，至今年3月聯絡古物古蹟辦事處，安排專家來港進行研究後，發現相關化石屬於恐龍骨骼。

香港恐龍化石｜漁護署解釋未即時展開科研鑑定原因

漁護署昨晚（25日）回覆傳媒查詢時證實，香港地質公園於2013年委託中國地質大學（北京）進行「赤洲-黃竹角咀地質調查」科研項目，同年12月研究人員地質調查期間，意外留意到赤洲一處岩層可能含有疑似脊椎動物化石，由於肉眼難以確定，因此採集了一些岩石標本，計劃稍後進一步科研鑑定。

漁護署稱，由於後來需要聚焦其他迫切工作，包括準備聯合國教科文組織專家對香港地質公園進行的考核評估，以及跟進專家考核評估的建議，例如加強與本地社區的合作，開展「同根‧同源」社區文化保育計劃等，而後來工作亦受疫情影響，因此未即時展開相關科研鑑定工作。至今年3月聯絡古物古蹟辦事處，商討如何進一步跟進有關發現，有關部門已盡快安排專家來港進行研究。

漁護署指，現時首要工作是保護和研究香港首次發現的恐龍化石，以建構香港的恐龍故事，並將成果與公眾分享。

香港恐龍化石｜專家指化石可能是蜥腳類或鳥臀類恐龍

專家在赤洲發現估計該塊化石屬於白堊紀時期（約一億四千五百萬年至六千六百萬年前）的恐龍化石，推測有可能是蜥腳類恐龍或鳥臀類恐龍。

發展局早前透露，古物古蹟辦事處（古蹟辦）今年3月接獲漁農自然護理署（漁護署）通知，赤洲的沉積岩可能含有疑似脊椎動物化石後，發展局隨即邀請古脊椎所的專家來港進行野外考察、化石樣本研究，以及建議管理方案和商議後續工作。他們今年6至8月到赤洲實地考察，並收集岩石樣本。經過分析，最終確定樣本屬於大型恐龍骨骼化石。專家建議繼續發掘赤洲含有恐龍化石的岩層，以期發現更多化石，作深入研究及鑑定，以確定恐龍的品種和特徵。

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