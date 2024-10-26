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反修例｜蕭澤頤稱大部分被捕年輕人感後悔　不要求支持警隊但切勿再違法

社會

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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警務署署長蕭澤頤（資料圖片）

反修例風波發生至今第5年，警方拘捕逾1萬人，超過2,000人須負上法律責任，其中不少是年輕人。警務署署長蕭澤頤指，曾到訪懲教署探望牽涉反修例案件而入獄的年輕人，大部分稱感到後悔及認為當時被人利用。

他認為社會應給予後悔且已承擔法律責任年輕人機會，否則社會只會是輸家，又強調不是要求年輕人支持警隊，但勸告他們切勿再犯法。

蕭澤頤今早（26日）接受電台訪問時，稱過去曾到懲教署探訪因反修例事件入獄的年輕人，甚至接觸出獄後的年輕人，大部分人均表示感到後悔，覺得當時被人利用。

蕭澤頤強調若這些年輕人感到後悔，且已經承擔法律責任，社會應給予他們更新的機會，「如果唔畀機會最開心係邊啲人？就係背後一路煽動佢哋出嚟個班人，迫到細路埋牆角，對整體、社會可能都係一個輸家」。

他指出，並非要求該些年輕人要支持警隊，但切勿再犯法，否則警隊定必秉公執法，「我唔係expect（期望）你一定要支持我哋警隊，但你唔好再去犯法，因為你犯法最大受害人始終係你自己或你屋企人。」

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