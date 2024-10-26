打擊罪案｜蕭澤頤料年底前全港裝615支閉路電視　首季爆竊案升逾5成已加強搜集情報

▲ （右）警務處處長蕭澤頤（資料圖片）

警方今年底前會在全港安裝615組閉路電視，預計明年底一共安裝2,000組，隨後每年安裝2,000至2,500組，以助防罪滅罪等。

警務署署長蕭澤頤今早（26日）接受電台訪問時，稱警隊現正加緊安裝閉路電視，截至本月中已安裝476支，破獲罪行達38宗，相信月底增至42宗，當中包括爆竊、行劫及謀殺等，而今年底前將在全港安裝615支閉路電視。

他期望明年底一共安裝2,000支，隨後每年安裝2,000至2,500支，防罪滅罪及制造阻嚇力外，同時可協助進行人流管制。

警務處前處長曾偉雄的住所早前遭爆竊，蕭澤頤稱今年首季爆竊案上升超過5成，損失金額增3成，主要發生在村屋，警方已加強搜集情報，包括聯絡政府飛行服務隊做高空巡邏，並遣派無人機巡邏等，形容情況正在改善。

另外，他提到，今年首3季本港錄得超過7萬宗罪案，較去年同期上升4.8%，升幅主要來自詐騙、盜竊及勒索案件增加。他認為市民對防騙認知度有提升，但仍然要提防新興假冒客服騙案，將會繼續加強宣傳教育。

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