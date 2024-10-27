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海運發展｜林世雄：年底前推《綠色燃油加注的行動綱領》　料海運港口發展局明年中運作

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發布時間： 54 分鐘前

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輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

去年香港貨櫃碼頭的貨物吞吐量首次跌出世界十大，運輸及物流局局長林世雄今早（27日）在電台節目承認，近年鄰近城市陸續有港口落成，增加競爭；惟本港貨櫃吞吐量去年達約1400萬標準箱，當局正朝兩個方向提升香港國際航運中心地位，包括提高港口競爭力和發展高增值海運服務。

林世雄指，當局正著力提高港口競爭力，除發展智慧、綠色港口外，亦努力尋求貨源。他提到，廣東省有巨大生產力，政府一直研究吸引內地貨船使用本港的港口，引進粵西、廣西地區貨源，港珠澳大橋通車後帶來機會；本港去年與廣西簽署諒解備忘錄，希望加強與珠海、粵西等地合作。 

在綠色港口方面，林世雄指，政府計劃在今年年底前推出《綠色燃油加注的行動綱領》，吸引更多船隻靠岸；智慧港口方面，當局向船務公司提供稅務優惠，以吸引他們落戶或擴展在港的業務，從而帶動整個生態圈，他透露，現時已有1100間與港口和海運服務有關的公司進駐香港，但希望能「將個餅做大」、「沒有最好，只有更好」，正研究將港口的資訊延伸至上、下游，令整個生態圈內的資訊更暢順。

《施政報告》提到會改革「海運港口局」，成為「海運港口發展局」。林世雄認為，主席人選若由非官方人士擔任，可能會更貼近市場，多些市場的智慧，期望明年中正式運作。

《施政報告》又提到要擴展海運及空運人才培訓基金，林世雄指，現時已投放5億元到基金，會再檢視有否改善的地方，政府將於下月的「香港海運周」，與航運工會簽署合作協定，希望為業內人才提供更多培訓。 

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