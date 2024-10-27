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社區導賞｜市建局中上環辦「城蹤遊」導賞活動　下周六首團即日起可免費報名【附連結】

社會

發布時間： 31 分鐘前

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（市建局圖片）

市建局將在中上環推出「城蹤遊」 ，串連市建局在中上環一帶的市區更新項目，及區內的特色建築、街道和商店，讓遊人透過參與導賞活動探索中上環。「城蹤遊」率先推出「地膽遊中」導賞團，當中導賞員招募、培訓和制定導賞路線的工作已完成，將於下周六（11月9日）舉辦首團，為市民提供免費社區導賞服務。

市建局行政總監韋志成在網誌表示，導賞員會根據其個人經歷、與中上環的回憶和生活小故事，融入導賞內容，令導賞更加生動和豐富；參加者可從「地膽」的「第一身」口述歷史，了解中上環的演變和民生故事。另外，市建局於區內，以數碼藝術創作了五個擴增實境（AR）新景點，將創意和科技融入導賞活動，連結中西區的「過去」、「現在」與「將來」時間點，期望為公眾帶來「心度」及「深度」兼備的遊蹤體驗，以不同形式發掘屬於中西區獨有的個性及特色，煥發地區活力。

市建局亦特別制作「地膽遊中」地圖，透過色彩繽紛的圖像及街道圖，呈現「地膽遊中」活動的各個主體景點和AR 位置，讓更多導賞團以外的市民和旅客，自由出行、探索和體驗中上環。

韋志成指，「地膽遊中」是「城蹤遊」的首個活動，夥救世軍，在今年7月展開導賞員的招募工作。約60名55歲或以上、在中上環成長、居住和工作，以及對社區非常熟悉的「地膽」，將會擔當義務導賞員。導賞員除了帶領「地膽遊中」導賞團參加者到訪中上環的歷史建築、街道和商店外，還會帶領參加者尋幽探勝，發掘區內獨有景觀，分享其個人經歷和見聞。

「地膽遊中」導賞團由下月9日起至明年1月中，每逢星期二、四及六舉辦導賞活動，合共提供40個導賞團、讓約500名市民參加。市民由即日起可透過連結免費報名參加。

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