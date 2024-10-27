恐龍化石｜甯漢豪：專家料赤洲仍有其他化石　冀市民12月可現場觀看清修工作過程

▲ 香港首次發現恐龍骨骼化石。（發展局提供）

香港首次發現恐龍骨骼化石，於西貢赤洲出土，上周五（25日）在香港文物探知館開始展出。發展局局長甯漢豪今日（27日）在電視節目上表示，專家認為在赤洲上仍有其他恐龍化石，預計會花費一個月，甚至更多的時間在赤洲繼續挖掘工作，冀市民可在12月左右，於現場觀看專家對化石進行清修工作的過程。

甯漢豪表示，專家需要時間在島上採樣，希望「盡量有幾多，疑似嘅，都攞幾多」。她指，目前採樣範圍針對赤洲島上，恐龍化石大多會在沉積岩的地方出土，但一般在岩石深層上，因此不會看到有沉積岩就去挖，

至於有否在赤洲以外地方挖掘，甯漢豪指有嘗試在附近尋找，大約知道赤洲島上還有化石，化石表面顏色不一樣，專家會用「銳利的眼睛」觀察表面的型態找到化石。她又指，赤洲島的採樣要花一個月甚至更長時間，因赤洲島附近的風浪大，即使天氣很好也會有大風浪，隨後還會出現季候風，影響進度。

甯漢豪又指，專家進行研究需時，將與其他在大灣區找到的恐龍和恐龍蛋化石作比對，看看能否串連故事，或它們之間的關係。

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