游泳世界盃｜何詩蓓仁川站100米自由泳封后　2金1銀收官

▲ 何詩蓓在短池游泳世界盃韓國仁川站共奪2金1銀。（香港體育學院fb圖片）

短池游泳世界盃韓國仁川站昨（26日）煞科，港隊共奪2金2銀，其中「女飛魚」何詩蓓壓軸出戰女子100米自由泳，最終以51秒73稱后，連續兩站在此項目奪冠，韓國之行共袋走2金1銀。

何詩蓓早前已在仁川站先後奪得400自由泳銅牌及200自由泳金牌，昨再出戰100米自由泳。初賽以53秒29獲得小組首名、總成績第4名晉出線。至於晚上決賽，何詩蓓以51秒73率先掂池，力壓波蘭泳手Katarzyna Wasick（52秒19）及澳洲代表Milla Jansen（52秒26），贏得今站第2金，亦繼上海站後再獲100自金牌。

另一女將吳麗華在女子1,500米自由泳，以16分56秒15個人最佳時間拿下銀牌。15歲小將李芯瑤則打破女子50米及100米自由泳港青紀錄。而何甄陶亦在男子100米自由泳首50米分段游出20秒98，打破由他保持的50米自由泳香港短池紀錄。

游泳世界盃最後一站將在下星期於新加坡舉行。

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