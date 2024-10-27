財爺網誌｜陳茂波周一率團訪沙特利雅得　帶同逾20間科技初創公司「路演」

▲ 陳茂波明日（28日）將率金融及創科界代表團，赴沙特阿拉伯利雅得訪問三日。（資料圖片）

財政司司長陳茂波明日（28日）將率金融及創科界代表團，赴沙特阿拉伯利雅得訪問三日。他說，希望加速和深化兩地創科方面的合作，科學園公司將帶同20多間科技初創公司在當地進行「路演」，與沙特的投資機構交流。

冀探討合作和雙向投資

陳茂波發表網誌指，訪問期間將出席第八屆「未來投資倡議大會」(Future Investment Initiative，FII)，並透過一連串的活動，包括雙邊會晤、早餐會、圓桌會議，以至跨界別的投資推介，促進本港金融及創科界更深入與中東的相關機構和代表交流討論，探討合作和雙向投資。

「未來投資倡議大會」的主題是「無限視野：投資今天 塑造未來」，活動雲集中東以至全球各地重要的政商界領袖，一同探討如何利用投資推動人類更繁榮和可持續的未來。陳茂波指，他和不少代表圑的成員都會在大會的主論壇和分論壇發表演說或參與小組討論，一起展示香港高度國際化的特質、在「一國兩制」下作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色和優勢，積極說好中國和香港故事。

沙特阿拉伯近年提出《2030年願景》，推動經濟多元發展，並致力吸引更多海外投資及對不同類型項目的技術投入。陳茂波說，這次香港科學園公司將帶同20多間科技初創公司在當地進行「路演」，而香港投資管理有限公司的合作伙伴亦會參與行程的一些活動，合力展示近年本港大力推動創科發展的成果，以及正逐漸完善的創科生態圈，並與沙特的投資機構交流，相信有助企業探索更多業務協作的機會。

他又說，此行的重點活動之一，是見證首兩隻在沙特阿拉伯交易所上市、追縱港股的交易所買賣基金(ETF)，這意味著沙特的投資者將可在其熟悉的交易和監管環境下，輕鬆地透過買賣當地掛牌的ETF投資港股市場。

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