港大資訊日｜港大昨舉辨資訊日介紹多個AI課程　張翔：人工智能屬必備技能 　

▲ (香港大學圖片)

港大昨日(26日)舉行本科入學資訊日2024。全日活動吸引超過75,000名公眾人士到訪港大校園，參與各項招生講座、課程介紹、設施參觀及體驗活動。港大表示，今年資訊日以「AI + Sustainability」為主題，展示港大近期在人工智能與可持續發展方面的新計劃，並新近成立兩個新學院，緊貼人工智能發展。

港大校長張翔表示，港大正致力為應用人工智能作好準備（AI-readiness）。張翔指出世界正轉向融合科技的學習模式，並鼓勵學生全面掌握人工智能的知識和技能，學以致用於科學及人文等各學術領域。張翔表示，AI-readiness 不單是一個潮流用語，更是一種必備技能。透過提供一個充滿活力的學習環境，培育學生好奇心、促進批判思維和推動創新，為他們的未來做好準備。

成立兩個新學院 文學院及工程學院亦推新課程



港大亦表示，宣布新近成立了「計算與數據科學學院」、及「創新學院」。兩個新學院將提供具前瞻性、緊貼市場發展，涵蓋人工智能、數據科學及統計學、創新技術等不同範疇的本科課程。「計算與數據科學學院」將開設兩個新課程，分別為「計算與數據科學」和「統計決策科學」。另一新成立的「創新學院」則提供一個為期四年的「理學士 (創新與科技)」跨學科課程。

至於港大文學院、以及工程學院亦將推出一系列新課程，以培育學生在不同範疇成為獨當一面的領袖。包括「文學士（全球創意產業）」、「文學士及工學學士（人工智能及數據科學）」、以及「工學學士精英課程」、以及「文學士及工學學士（人工智能及數據科學）」等。工程學院亦特意結合現行的工學學士學位（BEng）及新成立的AI理學碩士課程，推出「工學學士與人工智能理學碩士聯合課程」。

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