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大熊貓｜為安安可可改新名贏海洋公園全年會籍　大熊貓命名比賽今晚截止

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撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「大熊貓命名比賽」今晚截止。（海洋公園圖片）

中央贈港的一對大熊貓「安安」和「可可」上月底抵港，文化體育及旅遊局及海洋公園舉辦「大熊貓命名比賽」，為兩隻大熊貓徵集新名字，今晚（27日）11時59分59秒截止參賽。

為歡迎「安安」和「可可」加入香港大家庭，文體旅局及公園本月2日起舉辦「大熊貓命名比賽」，邀請全港市民發揮創意，為兩隻大熊貓提出有意義、能夠突顯牠們特質的新名字，並用100字解釋命名理由；亦可建議兩隻大熊貓繼續沿用原名。參加者須為香港居民，每人限參賽1次，勝出可獲豐富獎品。

獎項及獎品

  • 最佳作品（1位）
    • 海洋公園成人全年會籍4個（價值5,520元）
    • 大熊貓紀念品及購物禮券（價值3,000元）
    • 海洋公園餐飲禮券（價值2,000元）
  • 優異作品（8位）
    • 海洋公園成人全年會籍2個（價值2,760元）
    • 大熊貓紀念品及購物禮券（價值1,000元）
    • 海洋公園餐飲禮券（價值1,000元）

據海洋公園介紹，「安安」為雄性，性格活潑好動、隨性放鬆，對新事物充滿好奇心，喜歡探索四周和與護理員作伴。牠有大黑眼圈，棱角分明，且手腳長長，是攀爬能手，體型也較大，重約130公斤，比「可可」重30公斤。

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至於「可可」為雌性，性情溫馴，進食時較斯文，喜愛私人空間和「me time」，有「公主」及「小辣椒」性格。牠身型圓滾滾、嬌小可愛，有短小手腳，黑眼圈正面看起來較細長，重約100公斤。

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5歲的大熊貓「安安」和「可可」上月26日經歷12小時旅程，順利由四川抵港，日前完成30天的隔離檢疫，首次踏足海洋公園「四川奇珍館」的外場區域，適應期新環境。牠們身體健康狀況良好，符合漁農自然護理署標準，且對新棲息地感到相當好奇，不時探索四周。但料需再過多最少30天適應期，才準備好與公眾見面。

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