港大資訊日｜劉澤星：讀醫出路多樣非僅看症做手術　非名校出身虛心聆聽想法

▲ (港大醫學院FB)

昨日(26日)是港大本科入學資訊日，其中港大醫學院亦有參與。院長劉澤星表示，自己非名校畢業學生，英國念的大學亦不是知名學府。他表示，不少人對港大的印象是知名、刻板又嚴厲的教授，但他一貫的想法是年青人是我們的將來，而現在讀醫可以有很多樣性的發展。希望將來的畢業生，不只是在醫院做手術和在診所看門診，而是可以在創科、行政、政策制定，甚至醫護人員培訓等多方面發展。

劉澤星表示，港大很著重栽培這些年輕又出色的同事，而他們亦很願意去幫助和關心學生。強調自己採取「門常開」的政策，虛心聆聽同學、同事和家長的想法和需要。他表示，港大醫學院縱然有著長遠歴史，但會努力不懈，致力再提高研究和教學水平。同時，亦很著重師生的福𧘲和年輕人的發展。

副院長（教學）梁嘉傑則介紹了港大醫學院以人工智能應用於教學，包括虛擬病人問症比賽和Techmezz（以VR和AR學習解剖學的設施），讓學生以喜歡的和新的方法學習臨床技能。他亦提到醫學院正積極推行師生共策教學，除了讓學生有份參與課程設計。

至於近年推行的「傑出醫科學人」學習軌道，則希望借助特別的學習機會，讓有志投身科研的同學充份發揮自己的潛能。有醫科生在劍橋大學完成了一個暑期課程，也有人選擇在泰國的骨科醫院觀學等。學習軌道的醫科同學，也可以進行醫學研究，甚至自發籌劃或參與一些人道救援或義工的計劃。

今年才在港大醫學院展開大學生活的頂尖運動員白凱文，分享了她作為新鮮人，指港大醫學院除了教學很專業、設備和環境完善，對學生的支援亦很充足。很喜歡HKUMed的學習氣氛，希望明年能看到有志讀醫的學生，於港大校園出現。

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