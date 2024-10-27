土地房屋｜陳茂波：冀將樓市恢復至「辣招」前的狀況　不能因樓市波動而停造地

▲ 陳茂波認為，吸收過去多屆政府經驗，開發土地工作要持續做，不能因樓市波動而停滯。（資料圖片）

《施政報告》提出放寬物業按揭貸款成數，財政司司長陳茂波今日（26日）指，是將樓市恢復至未有任何「辣招」的狀況，由市場自行調整，現時土地及住宅樓宇供應較充裕，有更大底氣在市場波動時調節供應。

陳茂波今日（26日）出席電台節目表示，銀行體系亦有強大緩衝，借貸水平也非常安全，所以可以撤銷當年管理需求措施，讓市民更易置業。被問到會否擔心「托市」政策下，會導致樓價又大幅上升，他指，當年樓市升時，外來資金佔物業成交比例達兩成半至三成，那時很誇張，但現時一半也沒有，認為現時的兩個月樓市交易量回升，但價格仍是平穩，看不到樓價大幅上升。

回應梁振英憂土地供過於求致負資產 陳茂波：廿年前停止造地後遺症大

對於前行政長官梁振英日前指，要慎防土地供過於求，或會衍生負資產問題。陳茂波認為，吸收過去多屆政府經驗，開發土地工作要持續做，不能因樓市波動而停滯。他指，

我們回望2008、2012年的時間，甚至再前些2003、2004年，連續數年不單沒有賣地，甚至停止造地，後遺症很大，所以要持續造地。

經濟方面，陳茂波預告，第三季公布的數字是「一般般」，因是「倒後鏡」，不過近期市面已轉旺。他說，「有些人比喻就說香港是個這麼小、全開放的經濟體，經濟像單料銅鍋，很快熱、也很快冷，中間波幅很大，我們更重要的是如何固本培元。」

他又表示，早前在《財政預算案》提及政府財政今年面對赤字，情況持續約3年，但會逐步收窄。至於土地收入方面，資產市場收入較波動，需視乎經濟情況。他指，新一份《施政報告》提出的措施，涉及約40億元經常性開支，政府會繼續發債，初步規模每年約1200至1300億元。

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