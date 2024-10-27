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插錯鼻胃喉｜醫管局：大部分實習醫生已完成鼻胃喉培訓　提醒有疑問應向上級求助

社會

發布時間： 54 分鐘前

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(資料圖片)

醫管局今年於伊利沙伯醫院、以及東區醫院，先後發生兩宗插錯鼻胃喉事故。醫管局今(27日)表示，已推出多項措施加強實習醫生的在職培訓及督導，以提升實習醫生應對不同臨床情況的能力，確保醫療質素及病人安全。

醫管局早前公布一宗鼻胃喉未有正確置入胃部的事件後，已全面檢視實習醫生審視鼻胃喉Ｘ光影像的工作流程，並已於十月中推出培訓課程，加強實習醫生審視鼻胃喉Ｘ光影像的培訓，至今大部分實習醫生已完成培訓，餘下少部分未參與培訓的實習醫生亦將於十月底前完成。

發言人表示，為確保實習醫生掌握正確判斷鼻胃喉Ｘ光影像的技巧，所有在醫管局工作的實習醫生均需參與培訓，在完成培訓及通過評核前，實習醫生審視的鼻胃喉Ｘ光影像，均需由較資深的醫生確認才能執行。

伊利沙伯醫院事故。

東區醫院事故。

醫管局亦已透過內部通訊提醒所有醫護人員正確判斷鼻胃喉Ｘ光影像需注意的事項，包括鼻胃喉有否被錯誤置入支氣管、能否清晰觀察鼻胃喉末端位置、鼻胃喉有否捲曲等。醫管局亦已提醒所有醫護人員在進行鼻胃喉置入程序時，如遇有疑問應即時向上級尋求協助。

局方表示，會繼續加強實習醫生的職前及在職培訓，包括執行不同臨床程序的技巧，亦會定期推出課程及透過內部通訊，協助醫護人員重溫執行不同臨床程序時所需注意的事項。醫管局會繼續與兩間大學醫學院商討醫學生的培訓課程，持續提升醫護人員的臨床質素。

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