啟德體育園｜市民稱場館指引清晰秩序好　批小賣部餐飲貴啤酒索價40元一罐

▲ 場內小賣部，330毫升啤酒索價40元。（梁偉榮攝）

啟德體育園今日（27日）在可容納5,000名觀眾的啟德青年運動場舉辦首場測試賽，1,000名持票觀眾入場。有市民指現場指引清晰，惟擔心主場館落成後，交通配套未能負荷5萬人同時離開；另有市民稱場內小賣部餐飲偏貴，據記者觀察，330毫升啤酒索價40元。

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葉先生及葉太太是公務員，獲門票配合當局的測試到場觀賽。本身是啟德居民的葉先生一家乘搭港鐵到宋皇臺站，再步行至園區，形容沿途指示非常清晰，如當局未來會再加強園區的交通配套，如提供旅遊巴接載觀眾等，相信會有足夠的乘載力。

葉先生指，以往多數在旺角大球場觀看足球賽，認為青年運動場鄰近港鐵站，交通較方便。不過，他指宋皇臺及啟德港鐵站規模較小，亦不如大球場，可從多種方式離開；加上今次測試只有1,000人，主場卻可以容納逾5萬人，要觀察賽事完結後散場的安排，才知道交通配套的負荷能力。

麥先生及蔡先生同樣經宋皇臺站前往場館，認為指示清晰，不過沿途沒有「瓦遮頭」，如下雨可能會有「少少麻煩」。

文先生的兒子是九龍城區足球隊成員，獲門票入場觀賽。二人居住啟德，由家中步行至場館，文先生指，事前曾擔心場地會很混亂，但可能因為入場人數相對少，秩序大致可以。不過，他擔心兩個鄰近車站未能負荷主場館的可容納的5萬人同時離開，期望啟德捷運落成可舒緩有關問題。

文先生又指，小賣部飲品偏貴，一瓶可樂售28元。現場所見，小賣部有飲品及輕食出售，瓶裝水售20元、鬆餅和牛角餅售30元、330毫升啤酒更索價40元；咖啡、茶和雪糕就暫停供應。

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記者：吳穎嵛