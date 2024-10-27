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萬聖節｜蘭桂坊本周四兩點起分階段人流管制　首應用估算系統分析人流

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 25 分鐘前

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(曾秋文攝)

星期四是萬聖節，警方表示，當日下午2時起，在蘭桂坊分階段實施人流管制措施，範圍包括德己立街、雲咸街、威靈頓街、士丹利街及皇后大道中。

中區警區助理指揮官（行動)戚夏瑜表示，預料黃昏時間市民仍可自由出入蘭桂坊。她表示，當入夜人流增加時將實施單向人流管制、封閉部份出入口。所有市民需採用德己立街、並用雲咸街離開。如人數再增加，會擴大等候區安排，分批安排進入蘭桂坊，當晚會有「的士大使」協助市民乘搭的士離開。戚夏瑜亦表提醒，如計劃裝扮到場，應避免攜帶仿製槍械等違法物品。

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行動部署理警司馮俊鵬表示，今年會利用科技強化公眾活動的人群管理，早前已在蘭桂坊一帶安裝約50組閉路電視及公共廣播系統，安裝於人流較多的地方。他亦表示，亦會首次應用「人流估算系統」，以影像提早分析人群密度，以及早識別潛在安全隱憂，有需要時實施人流管制。

今年於蘭桂坊內裝設多部閉路電視。(曾秋文攝)

至於公共廣播系統，有需要時會發出緊急呼籲。馮俊鵬表示，已完成安裝的504組系統當中，已成功協助偵破46宗案件、拘72人，目標會於2025年內安裝2千組閉路電視。他亦表示，會積極研究人工智能新方案，如有人跌倒等情況，會提醒警方處理。

警方交代今年萬聖節安排。(曾秋文攝)

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