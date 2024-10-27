啟德體育園｜九龍城餐廳生意一般有「吉枱」　負責人：沒受惠於測試賽

▲ 九龍城區大部分食肆不如想像中那麼興旺。（曾秋文攝）

啟德體育園今午（27日）舉辦首場測試賽，九龍城一間茶餐廳負責人陳先生表示，知道啟德體育園今日有測試賽，但直至目前傍晚為止，生意額與平日假期差不多，沒有明顯的增長。

陳先生表示，可能由於今次測試賽只有約一千人左右，對提高食肆的營業額未能有真正的反映，期望啟德體育園正式運作後可對他們帶來真正幫助。他又表示，宋王臺港鐵站的主要出入口在南角道，由體育園步行過來九龍城市中心都有一段距離，相信有部分人士亦會轉往油尖旺或土瓜灣一帶，九龍城不是他們唯一的選擇。

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另外，在南角道開設糖水舖的方先生表示，店舖已開業27年，雖然知道附近興建了啟德體育園，但不知道原來今日有測試賽。他又表示，由下午到傍晚時分，生意額也是一般般，並沒有受惠於體育園測試賽，他歸咎主要原因是太多港人北上消費，希望政府想多些辦法。

而記者所見九龍城區大部分食肆都不是想像中那麼興旺，很多店舖也出現「吉枱」的情況。

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記者：曾秋文