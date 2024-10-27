自殺議題｜能仁文學院長教防自殺技巧捱批　謝向榮就言論致歉

▲ 能仁專上學院周五舉行記者會，不過會上倡議引起爭議。(聯席FB圖片)

能仁專上學院文學院院長、生命教育中心主任謝向榮於周五記者會中，提出一系列防止自殺建議，包括提出培養價值觀，當學生懂得什麼是責任感、什麼是尊重，就不容易做傻事。不過謝向榮的言論引起教育界、以及關注學童自殺人士批評。謝向榮回覆報章查詢，承認以「做傻事」、「輕生」形容自殺者確有不當，向受影響群眾致歉。他表示，建議僅「拋磚引玉」為學生美好將來出一分力。

關注學童自殺學生聯席今日(27日)於社交平台發聲明，表示已去信學院及中心以瞭解事件，認為言論不當。聯席認為，謝向榮提到只要進行生命教育，會多想社會責任、家長期望，多設想這個精神便不會做傻事等講法，是污名化學童自殺以及精神健康問題，並暗示自殺是自私、不懂得為他人設想的行為。

聯席提出4點反駁，包括指謝向榮歸因自殺不因單一，將矛頭指向學童自身價值觀之錯誤，忽視了其他潛在因素的影響。聯席亦表示，學生為他人設想，並不能夠解決他們生命中正面對的種種困局，更向學生帶出需「為他人而活」，暗示有自殺傾向的學生皆為自私，認為有指責學生之嫌。

批形容學生「做傻事」 輕言學生壓力

聯席亦表示，撒瑪利亞防止自殺會曾指出「學童或青年的壓力大多來自父母期望過高」，謝向榮建議學生多想家長期望，是輕言學生所面對的壓力。更指出企圖自殺乃「做傻事」，違背形容自殺事件時，應避免使用「傻事」、「輕生」等字眼的原則。

聯席懇請教育界及相關人士注意自身言論，切勿將學童推向進一步深淵聯席再次促請學院生命教育中心儘快公開回應以上論述並就以上言論公開向學生致歉。聯席亦引述研究顯示，七成受調查學童對生活感絕望，反映學生正生活在水深火熱之中，望各界共同守護學童生命。敬請營造舒適的空間並以真誠給予青年陪伴和聆聽他們正經歷的事情、情緒與感受，避免說出讓他們對成年人不信任的說話，讓青年願意在有需要的時候尋求協助。

謝向榮專研國學 任考評局委員會委員

根據能仁網頁資料，謝向榮是香港能仁專上學院文學院院長，亦同時是課程發展議會、香港考試及評核局中國語文教育委員會(高中)委員、以及香港都會大學教育及語文學院校外評審委員。根據資料，謝向榮未擔任院長前，是能仁中文系教授，過往曾舉辦多場國學講座，亦曾於公立圖書館、以及港台節目等場合，分享中國傳統文學，例如《易經》、以及《論語》心得。

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