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啟德體育園│田北辰親身實測評分逐樣睇　場館港鐵好高分但「廁所就麻麻」

社會

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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田北辰親身實測評分逐樣睇，指場館港鐵好高分，但「廁所就麻麻」。(田北辰FB圖片)

啟德體育園今日進行第一次測試賽，在容納到5,000人青年運動場舉行本地球賽西貢對黃大仙。立法會議員田北辰親身測試後，即場作出評分，對場館入場、比賽及港鐵疏導安排都好滿意，但他唯一對場館廁所就好不滿，評語竟然係：「 呢啲上世紀嘅設備，好多公廁都好過佢，政府真係要執執佢。」

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田北辰在個人社交網頁發表對啟德體育園第一場測試賽評論：

我今日化身「球迷」，實測由金鐘站坐港鐵去睇波，睇吓要幾耐同埋有啲咩可以改善嘅地方。

交通方便，最近今次個場館就係由宋王臺站D出口行出去，大約5分鐘就到，港鐵App就話16分鐘就可以到宋王臺站，我哋喺紅磡站轉車嘅時候miss咗一班車，最終用咗18分半鐘到宋王臺站，都算係咁啦。不能不讚嘅就係車廂嘅廣播同車站嘅指示牌，一出宋王臺站四方八面都有指示牌，一定唔會行錯。而由紅磡就開始就有車廂廣播叫準備去啟德體育園嘅乘客喺宋王臺站落車，有齊廣東話同英文，不過竟然miss咗普通話，兩文三語呢啲基本嘢真係要嗱嗱聲執返正。

宋王臺站一出，我就發現有兩大問題：

第一，宋王臺站去到青年運動場嘅一段竟然冇瓦遮頭，冇理由呢啲百億工程居然要慳呢啲錢。因為將來整個北部都會區嘅觀眾五萬人散埸嘅就肯定會揀宋王臺站而唔係啟德站，可以早啲上車唔使同人迫，到時就算係主場館嘅活動，我肯定都有好多人會去宋王臺站坐車。

第二，呢條通道嘅闊度比起青年運動場通往主場館嘅天橋闊好多，到時呢個接駁位肯定會變成人潮嘅樽頸，而我見天橋側邊有大把位可以起闊啲，真係諗唔明點解要咁樣設計。

最後入到場館，我第一時間梗係去睇個廁所啦，乜都好，就係個吹風機出事。風速又慢，下邊又冇個底兜住啲水，再加上個洗手盤短到無倫，捽吓手啲水都彈晒出嚟，搞到成地濕𣲷𣲷， 呢啲上世紀嘅設備，好多公廁都好過佢，政府真係要執執佢。

他總結整體來說今日都算順暢，而今次亦只係牛刀小試，真正主菜，肯定就係啟德體育園主場館ColdPlay演唱會，他表示已同屋企人買晒飛準備入場。相信到時入場唔會有問題，而最大嘅考驗肯定係點樣可以在半個小時內送走觀眾，「我同大家一齊拭目以待。」

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