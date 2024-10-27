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啟德體育園│陳國基：將進行20場測試　明年1月初在主場館舉辦測試賽

社會

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

陳國基表示啟德體育園將進行20場測試，明年1月初在主場館舉辦測試賽。 梁偉榮攝

啟德體育園青年運動場今日傍晚完成首場測試賽事，政務司司長陳國基在賽後表示，有超過1,500名觀眾入場，整個進場、離場、人群管理安排、場館安檢、驗票設施等運作非常暢順，形容令人滿意，他亦相信參加者有非常良好的體驗。

為體育園明年第一季全面啟用做好準備，陳國基預告，未來會舉辦20場測試賽和演練，包括人數高達5萬人的演練。他表示，警方即日會總結情況，並與各部門開會商討優化安排。

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，青年運動場在下月16日會舉行國際欖球賽事，作為第二場測試賽，會有售票安排，估計大約3,000人入場。至於室內場館，預計12月舉辦第一次測試賽，明年1月初則在主場館舉辦測試賽，首場賽事大約1萬人，之後舉辦多幾次測試，逐步增至5萬人。

被問到主場館將於明年3月正式舉辦大型賽事，1月才進行測試是否太遲，陳國基表示，在正式啟用前會有足夠測試，對此完全有信心。

身兼跨部門演練小組執行長的警務處副處長周一鳴說，小組運用「紅隊」概念，因應不同場館的設施制定不同測試目標，全方位檢視場地安排、活動安全、保安、人流、交通安排、部門協調以及處理突發事件等。

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