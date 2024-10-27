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美酒佳餚巡禮｜巡禮今晚11時結束　有參展商指下雨影響生意但氣氛勝去年

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

「香港美酒佳餚巡禮」最後一天。 （陳靜儀攝）

一連5日在中環海濱舉行的「香港美酒佳餚巡禮」今晚（27日）11時結束，有參展商指連日生意較預期好，每日營業額達5位數，且越夜越多人，氣氛勝去年。有參展商則坦言打風及大雨影響生意。

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由旅發局主辦的美酒佳餚巡禮今年首度延長至5日（23至27日），開放時間亦延至每晚11時，屬歷年最長，周六（26日）起更提早至中午12時起可入場，且推出「周末鬼馬派對」，每日首300名以萬聖節主題造型入場人士有機會獲贈「品味券」。

巡禮今迎來最後一日，主打代理龍舌蘭酒品的101酒業市場推廣經理Vincent稱，連日生意較預期好，首兩日日均售出約2,000多杯酒，料因攤位設小遊戲成功吸客。今日有很多小朋友和父母一同到場，形容「跟周六、周五有另一個感覺」，且越夜越多人，晚上8至9時起一窩蜂出現。

但他坦言最初預計周六生意最旺，因市民翌日仍放假，參加巡禮後可再去蘭桂坊玩樂，惟熱帶氣旋「潭美」來襲，天文台一度改發三號風球，晚上又下雨，對生意構成少許影響，最終周五生意更好。至於整體人流和氣氛，他形容勝去年，「周末鬼馬派對」吸引不少人以特別造型入場，很開心看多了人留港消費，希望未來有更多各式活動舉行。

由旅發局主辦的美酒佳餚巡禮今年首度延長至5日（23至27日），開放時間亦延至每晚11時，屬歷年最長，周六（26日）起更提早至中午12時起可入場，且推出「周末鬼馬派對」，每日首300名以萬聖節主題造型入場者有機會獲贈品味券。

珍酒李渡香港代理雲窖有限公司將白酒融入珍珠奶茶，且與本地汽水廠合作，調配成易入口的雞尾酒。董事吳光誼指，雖然周六下雨為生意帶來些微影響，但整體仍不錯，首3日賣出逾千杯酒，周六亦賣出數百杯，昨人流更較以往周日多。

場內超過300個攤位除了滙聚全球頂級佳釀，亦提供多款美饌。其中，米芝蓮指南必比登推介小店「魚事者」特別推出「蝦頭油炒魚麵包」，創辦人Hyvan稱，每日營業額均達5位數，生意一日比一日好，銷售符合預期，現場氣氛亦不錯，即使周六下雨仍有不少人到場。

有市民指氣氛很好，人流和產品種類都比想像中多，買了10至20支酒。有韓國人就首次入場，喝了啤酒、烈酒等，笑言後悔沒有早點參與。

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記者：梁薾心

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