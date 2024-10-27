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曾俊華憶外出常被誤認為孫明揚　因一原因從不刻意澄清

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

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曾俊華(左)和孫明揚(右)。(曾俊華fb圖片)

人稱「孫公」的前高官孫明揚日前離世，同是｢二撇雞｣的前財爺曾俊華大讚孫公為人正義，非常有誠信，更憶起一段趣事，話久不久就會有市民誤認他為孫公，但他從來不會刻意澄清，因為被誤會為孫公，是一種榮譽。

曾與孫公共事的曾俊華今日（27 日 ）在社交網站指，第一次跟孫公緊密合作，是在董建華任特首時期，他出任房屋及規劃地政局常任秘書長，孫公是局長，幾乎每個星期都會見面，商討政策事務，正正是那段時期推出多項穩定樓市的 ｢孫九招｣。他說，只是共事了一年左右，就體會到孫公被封為 ｢拆彈專家｣，擅於解決棘手難題的功力，但令他更加敬重的是，孫公為人正義，非常有誠信。他說，離開政府後，久不久都會跟孫公飯聚輕鬆傾計。

曾俊華話，卸任後，他出行時都是坐公共交通工具，久不久就會有市民走來問他是否孫明揚，他估計可能因為兩人同屬「二撇雞」，但同時反映市民很熟悉「孫公」，且大多數市民眼中，｢孫公係一個好官｣，相信對孫公及其家人來說，是最大的安慰。他說，每當被誤認為「孫公」，他都不會刻意澄清，只會笑笑口回應早晨或你好，｢因為我覺得自己被誤會為孫公，對我來說，都是一種榮譽。｣

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