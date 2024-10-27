美酒佳餚巡禮｜一連5日巡禮吸引約15.5萬人次參與　按年升約1成

▲ 一連5日「香港美酒佳餚巡禮」共吸引約15.5萬人次進場。（旅發局提供）

旅發局舉辦的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」今晚（27日）11時結束，一連5日共吸引約15.5萬人次進場，比去年升約1成。

美酒佳餚巡禮今年首度延長至5日（23至27日），開放時間亦延至每晚11時，屬歷年最長。場内共超過300個攤位，帶來35個國家及地區的美酒美食。為迎接「哈囉威」狂熱，不少入場人士都悉心打扮，以創意滿分的萬聖節搞怪造型參與巡禮的「周末鬼馬派對」，為場内增添節日歡樂氣氛。

旅發局今晚總結，指一連5日共吸引約15.5萬人次進場，比去年升約1成。入場的市民及旅客均對活動表示滿意，大讚場內氣氛熱；若以10分為滿分，旅客的滿意度更高達9分，認為巡禮是不能錯過的香港標誌盛事。

旅發局又指，活動吸引了來自世界各地的旅客前來，包括內地、美國、加拿大、英國、澳洲、德國、 日本、韓國及東南亞等地旅客。而商戶亦認為活動成功帶動消費，生意比預期更好。

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有來自美國的郵輪客人讚口不絕，稱活動內容精彩，食物和酒品相當不錯，形容是非常出色（incredible）。有清酒參展商稱，近年韓國人愛喝日本清酒，攤位吸引了不少韓國旅客光顧，不少顧客品嚐後，平均買1至3枝清酒。她形容參展「賺到錢又有宣傳成效」，下年會繼續參加。

首次參與活動的英國商戶則指場內氣氛非常好，「生意額超出預期，平均每晚售出逾千杯，招牌雞尾酒更早於今晚 8 時前就沽清。」有酒店餐飲部總監就說，生意較預期理想，周末生意更倍增。

緊隨美酒佳餚巡禮，旅發局將於明日（28日）起至11月30日，聯同城中近400間餐廳及酒吧推出「品味全城」，合作伙伴包括高級食府及2024「亞洲50最佳酒吧」等上榜酒吧，攜手送上各式餐飲禮遇，如提供6折優惠、半價菜單、有火鍋店更推出低至39折套餐等。

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