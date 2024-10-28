少數族裔｜表達藝術助尼泊爾婦女打破隔離　機構：希望她們視港為家

▲ Bhanu、Ash Maya、以及註冊藝術（表達藝術）治療師李慧莊。(陳展棋攝)

少數族裔融入社區其中一個困難是言語不通，有機構去年起引入表達藝術概念，聯繫區內尼泊爾婦女。透過表達藝術、生死教育、以至與本地長者一同參與活動，希望可以令少數族裔長者的焦慮感減低，「我們希望他們視香港為第二個家，而不是外國地方。」

計劃團隊由表達藝術治療師、少數族裔年青人組成，恆常每星期舉行一次活動，例如透過簡單舞動、視覺藝術創作等表達自己，亦有活動與本地長者接觸。組織者表示，長者首次參與活動時感到害羞，不過其後亦適應、並參與活動。

72歲的Ash Maya Limbu、以及62歲的Bhanu Gurung均來港多年，其中Bhanu更是由1997年抵港，換言之於香港已居住4分之一個世紀。兩人透過翻譯表示，未參與活動時，如於香港有難過的時候感到無助，由於言語障礙，購買以及求診亦有不少障礙，參與活動時可以與治療師跳舞，形容十分開心。

其中Bhanu曾有心臟毛病，因此生死教育的活動令她有深切體會。Ash Maya、以及Bhanu表示，參與工作坊對個人的精神健康有好處。組織者表示，尼泊爾人的民族文化女性需照顧丈夫，雖然這個文化未必代表夫妻關係不好，但她們間中亦會分享照顧家庭面對的壓力。

▲ (陳展棋攝)

▲ (陳展棋攝)

香港表達藝術治療服務中心服務總監、註冊藝術（表達藝術）治療師李慧莊表示，言語是少數族裔長者太難跨過，「佢地的圈子好緊密，踏一個站(鐵路)，由元朗到錦上路都難以發生；好少會可以進行心理治療，當有問題亦很難得以幫手。」

李慧莊續指，媳婿身為照顧者，隨丈夫來港，或多年亦鮮有接觸本地社區。她表示，她表示，有長者過往於尼泊爾因暴風雪困於家中，五天沒有進食，透過活動釋放當時的創傷。尼泊爾少數族裔長者的文化亦有類似表達藝術的文化，因此對文化藝術並不陌生。她表示，希望令長者當遇到問題，能夠獲得協助。

機構亦與中大心理學系合作了解活動成效。李慧莊表示，表達藝術有助改善情緒，得分均增長了12至18%，而生死教育成效尤其顯著。她亦表示，活動中從中分享生死觀、以及對愛的看法。目前計劃由領展資助，並推展到2025年，機構希望可以繼續幫助這班長者，躺開心懷。