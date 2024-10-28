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大家樂牛油丨大家樂被質疑轉用內地「牛油」　回應：採購生產自荷蘭維寶牛油醬【內附牛油定義】

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大家樂棄Anchor（安佳）改「Treasure」（維寶）引熱討。

【大家樂 / 牛油 / 人造牛油 / 維寶】連鎖快餐店大家樂多年來都採用紐西蘭Anchor（安佳）牛油，供客人塗抹在早餐多士。

但近日在Facebook等社交平台、網上討論區以至KOL發文等，都在熱議大家樂轉用一款牌子叫「Treasure」（維寶）的「牛油」。

而大家樂亦已回應傳媒，否認轉用內地製人造牛油，指所選用為「軟質牛油醬」，採購及生產荷蘭的自家品牌產品，以優質植物油及牛油為主要成份，並加入了奧米加3脂肪酸。

同時大家樂表示，集團一向重視食物品質及安全，從採購到製作都有嚴謹的政策及指引，以確保食材及製成品符合安全及質素要求。

大家樂由Anchor改為用Treasure由熱議。（經濟日報圖片）

大家樂牛油丨被誤會產自江西

事件起因，是因為在「Treasure」包裝上標示「Slightly Salted Spreadable」（低鹽可塗抹），指每盒含有270mg Omega-3，但卻無「butter」（牛油）一字，由此引起討論，甚至有網民表示擔心人造牛油的反式脂肪對健康造成風險。

甚至有網民據牌子「維寶」搜查到江西有間名為「維爾寶食品生物」的公司，該公司於2001年成立，主要產品有植脂末及腐竹等，並有生產「維寶牌」植脂末（即奶精），因此有網民質疑大家樂為節省成本棄Anchor牛油改用內地製人造牛油。但在其官網，未見有「維寶牛油」。

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大家樂牛油丨否認用內地製人造牛油

不過，再有網民在網上貼出該款牛油的外盒，上面印有「維寶」、「Treasure」的商標，標明產品來自荷蘭食品廠「Smilde Foods」，翻看其官網，該公司旗下名為「Bebo」品牌有供應牛油或塗抹醬等產品。 

大家樂亦回應傳媒，否認轉用內地製人造牛油，指所選用為「軟質牛油醬」，採購及生產荷蘭的自家品牌產品，以優質植物油及牛油為主要成份，並加入了奧米加3脂肪酸。

此外，大家樂表示，集團一向重視食物品質及安全，從採購到製作都有嚴謹的政策及指引，以確保食材及製成品符合安全及質素要求。

大家樂牛油丨何謂可塗抹脂肪

據歐盟規定，脂肪含量不低於80%的產品才可稱為Butter或Margarine「人造牛油」。至於脂肪含量至少是10％但低於90%，如標籤列出的脂肪含量少於80％，則不可稱為「butter」或「margarine」，要稱為Spreadable fats（可塗抹脂肪）。

這款可塗抹脂肪的質地柔軟，在攝氏20度下會保持固體狀態，所以使用前不用在室溫下放置或軟化，在雪櫃裡亦不會變硬。

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