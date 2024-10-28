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安樂死｜患｢不死癌症｣逾20年　43歲滬網紅赴瑞士安樂死拍片告別：我過了極好的一生

都市病

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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【紅斑狼瘡／安樂死／瑞士／不死癌症】上海一名患有「不死癌症」的女網紅近日公開自己遠赴瑞士安樂死，期間由友人和80歲的父親陪同生命最後時光。她拍攝一系列短片記錄自己死前的心路歷程，惹來網民熱議。

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紅斑狼瘡｜受不死癌症折磨逾20年　決定遠赴瑞士安樂死

上海一名43歲網紅沙白早前在其社交平台「沙白白的頻道」上載一連串影片和帖文，分享自己患「不死癌症」逾20年的經歷，終於決定遠赴瑞士進行安樂死。她在帖文透露，她在20歲時確診患紅斑狼瘡，又稱「不死癌症」的免疫系統疾病，至今已經發病７次且導致腎衰竭，每周需要洗腎3次，每次5至6小時以維持生命。面對多年來折磨，她近日購買一張飛往瑞士的單程機票，並將於當地時間10月24日下午4時安樂死。她拍攝一連串影片倒數自己死前的心路歷程，包括公開3樣將會帶走的物件：一條項鍊、一本書，和爸爸送的頸巾。她死前特意做了基因測試，發現紅斑狼瘡的基因是由母親遺傳給她，亦為此事與關係疏離的母親攤牌。影片最後，她揚言自己不欠父母任何東西。

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陪同沙白到瑞士的還有80歲的父親，沙白亦曾在影片中細數從小得到哪些人的幫助和愛，而提及最多的是父親，可見與父親感情深厚。他亦在女兒的告別影片中露面，表示自己花了很長時間才能接受女兒安樂死的決定，但對於女兒的決定表示支持：

去吧，我們去吧，爸爸愛你，支持你，確實沒有必要承受這種無謂的痛苦。

在生命倒數的最後幾天，沙白與爸爸在瑞士遊覽和留下倩影。在上周四（24日）下午，她發布最後影片，以「爸爸和我最後一個視頻」，表示「我過了極好的一生」，亦在影片中介紹當地最大安樂死機構的環境，可見對死亡依然豁達。

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據了解，沙白應是首位公開獲批在瑞士安樂死的內地人。台灣著名體育主持人傅達仁亦公開在瑞士安樂死的全過程，於2018年6月在瑞士執行安樂死。

紅斑狼瘡｜全身性疾病影響大

本港風濕病科專科醫生陳柏滔曾指出，紅斑狼瘡的正式名稱是「系統性紅斑狼瘡症」，是一種嚴重的免疫反應，可以攻擊全身器官引起併發症，最常見攻擊皮膚和關節，引致慢性皮膚發炎和關節炎，還可引致永久性脫髮，甚至攻擊身體每一個器官。常見症狀如下：

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若此病攻擊腎臟，可引起紅斑狼瘡腎炎，有機會導致需要洗腎和換腎。腦神經也是另一個紅斑狼瘡有機會影響的重要部分。有不少年輕紅斑狼瘡患者，由於自體免疫反應攻擊腦神經，初期出現頭痛、嘔吐等病徵，但可逐步嚴重發展至「斷片」（短暫記憶喪失），全身痙攣，甚至影響脊椎導致癱瘓及失禁等嚴重問題。

紅斑狼瘡｜治療手法各不同

治療紅斑狼瘡首先要看所影響的部位，例如若只影響皮膚、關節，影響程度輕微的話，一般處方消炎止痛藥或外塗類固醇藥膏，以及病人本身做好防曬，已可有一定的改善。有部分病人的紅斑狼瘡比較頑固，或需要盡早預防出現併發症，醫生會處方口服風濕藥羥氯奎（俗稱金雞納）控制紅斑狼瘡或其他病徵，並有機會減少嚴重併發症出現。即使已有紅斑狼瘡腎炎的病人，亦有部分可藉羥氯奎減低腎炎的嚴重性。

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