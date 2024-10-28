大家樂牛油｜大家樂稱轉用自家生產「牛油醬」　學童過量攝入牛油增心血管病風險【附消委會食用貼士】

▲ 包裝冇標「Butter」非真牛油？學童過量攝入恐患心血管疾病【附消委會食用貼士】。

【大家樂牛油/牛油醬/butter/消委會】最近，大家樂被質疑將一直沿用的牛油突然轉牛油醬惹網民熱議。大家樂隨即回應傳媒，否認轉用內地製人造牛油，指所選用為「軟質牛油醬」，採購及生產荷蘭的自家品牌產品，以優質植物油及牛油為主要成份，並加入了奧米加3脂肪酸。

大家樂表示，集團一向重視食物品質及安全，從採購到製作都有嚴謹的政策及指引，以確保食材及製成品符合安全及質素要求。不過任何食品過量攝入都會有風險，消委會曾公布學童過量攝入牛油，恐增心血管病風險，即睇消委會選購貼士。

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大家樂牛油｜冇標「Butter」非真牛油？

近日在社交平台，熱烈討論大家樂更換牛油，被質疑將一直沿用的紐西蘭「安佳」（Anchor）牛油，改為內地生產的牛油。從網民上載的圖片所見，正方形盒裝的牛油屬「Treasure維寶」品牌，盒面上並印有「SLIGHTLY SALTED SPREADABLE」英文字，意即「鹽味可塗抹」，並且指每盒含有270mg Omega-3，但就沒有任何「butter」字眼。

有網民指大家樂改用內地品牌人造牛油，對新產品的味道感到失望，認為其「一啲牛油味都冇」；更有網友指出，根據包裝上的標示，這款牛油的脂肪含量未必符合牛油的標準。其中網民熱烈討論的一點是，新版牛油的盒蓋上印了「spreadable」而非「butter」一詞，擔心究竟是否真牛油？有留言就指，「spreadable，即係唔係牛油」，而是「動物油加植物牛油」，有「大把麵包舖都用」。

此外，網友根據牌子「維寶」二字在網上搜尋，發現江西一間名為「維爾寶食品生物有限公司」的企業，生產「維寶牌」植脂末（奶精），因此猜測大家樂可能轉用內地製產品。不過維爾寶的產品中，並沒有維寶牌牛油。

大家樂牛油｜來自荷蘭自家品牌牛油醬

針對網民的質疑，大家樂隨即作出回應，強調新選用的「軟質牛油醬」是自家品牌，原料及生產均來自荷蘭，主要成分為優質植物油及牛油，並特別添加了奧米加3脂肪酸。大家樂表示，集團一直重視食物品質及安全，並有嚴謹的政策及指引，以確保食材及製成品符合安全及質素要求。

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大家樂牛油｜歐盟的規定

「spreadable fats」其實即「可塗抹脂肪」，是動物及植物脂肪的混合物。根據歐盟的規定，脂肪含量不低於80%的產品才能稱為「butter」或「人造牛油」，而脂肪含量至少10%但不高於90%則可標示為「可塗抹脂肪」（spreadable fats）。這引發了消費者對新產品的更多疑問，認為「spreadable」或許意味著這並非真正的牛油。

大家樂牛油｜學童健康飲食指引

用植物牛油來煮食不會較牛油健康。植物牛油含有反式脂肪，學童進食過量會令血液中的壞膽固醇水平上升，同時降低好膽固醇水平，增加患上心血管疾病或中風的風險。此外，植物牛油的熱量與牛油相同，進食過量亦會增加熱量的吸收而引致肥胖。

▲ 大家樂隨即作出回應，強調新選用的「軟質牛油醬」是自家品牌，原料及生產均來自荷蘭。（網上圖片）

大家樂牛油｜消委會食用及選購貼士

消委會指出，牛油屬動物性油脂，當中約一半是飽和脂肪酸。雖然飽和脂肪酸較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但過量攝入會增加患心血管疾病的風險。另外，牛油的煙點（約150°C至175°C）亦一般比精煉食用植物油低。當加熱牛油至100°C，當中的水分蒸發後，剩下的奶脂及其他奶類成分很易燒焦變黑，因此不適合高溫煎炒，較適合用於製作醬汁、蛋糕、曲奇及其他烘焙糕點。

如選擇以牛油作烹調，應選用無鹽牛油，這樣較易控制成品的鈉含量；而西餐製作醬汁時，牛油應留待最後才加入，以防止變燶。消委會提醒，消費者選購牛油時，應細閱包裝上的產品描述、配料表及營養標籤，留意產品的成分比例，選擇飽和脂肪酸、反式脂肪酸含量較低，及不飽和脂肪酸含量較高的產品。

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