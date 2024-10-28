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網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

老闆請員工「外遊」竟變「賣豬仔」！馬來西亞一間公司早前被爆出以慰勞員工為由，請30多名員工到泰國旅行，豈料員工到步後，才知曉原來被「賣豬仔」，被擄員工家屬需支付巨額贖金才放人。

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根據當地傳媒報導，馬來西亞一間非法網路賭博公司的老闆2年多前以慰勞員工的名義，豪請30多名員工到泰國員工旅行，未料到老闆原來與緬甸詐騙集團聯手設局，一眾員工抵達後，全被「賣豬仔」到緬甸的詐騙園區，並要求員工聯絡家人支付巨額贖金，才可放人。

據了解，當時其中一名年僅17歲的被騙員工(現年19歲)，其母親陳女士足足支付折合約4.5萬港元後，其兒子才被釋放。她指，兒子獲釋後，乘搭8小時車程到曼谷，準備到泰國移民局求助。

該母親受訪時表示，兒子當初是在朋友的介紹下，加入這間位在吉隆坡的網路賭博公司，工作了1年多，最初她聽到老闆請員工去泰國旅行，已擔心有詐，要求兒子不要去，但兒子卻未有理會，依然照舊出發，終出事端。中伏的兒子其後傳訊給她，自己被當豬仔賣到緬甸，需要有「替死鬼」接替或是繳交贖金，才能回家，她只好急籌錢交贖款。

同場加映: 【東張西望】接「衞生署」電話墮詐騙陷阱 苦主損失過千萬積蓄：生不如死

《東張西望》過去報導一宗詐騙案，苦主胡小姐接連收到假冒本港、內地機關的電話，繼而墮入騙徒圈套，損失逾千萬元畢生積蓄，直呼「生不如死」。

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