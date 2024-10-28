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港鐵車廂｜女子公審慣犯猥瑣男地鐵揩油　網民：一定要出聲

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發布時間： 40 分鐘前

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女子公審慣犯猥瑣男地鐵揩油，網民：一定要出聲。

遭遇性騷擾一定要及時出聲制止，不僅可以及時保護自身，也減少下一個無辜的受害者。

近日，有一位女子在Threads發帖指，日前乘坐港鐵荃灣線時，右腰被男子的前臂貼住，雖然非常不舒服，但因「當時個腦空晒」未及時出制止，遂將其遭遇發布至網絡警示他人。

隨後，另有網民評論轉載該條文貼，並描述自己也曾在乘港鐵荃灣線時被該男子摸大腿和腰部的經歷，指他是名慣犯，並呼籲各位女生小心，要好好保護自己。網民表示：「唔好忍，要立刻大聲鬧」。

港鐵車廂｜小孩企上扶手同行家長縱容繼續玩　網民斥：唔識教建議唔好生

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港鐵猥瑣男｜男子地鐵緊靠女生　

據帖文描述，樓主在10月26日下午3時29分於中環往荃灣的地鐵列車內，懷疑遭受不必要肢體接觸。由於當日女子計劃與父親一同食飯，所以衣著不算暴露，但「就算著得暴露都唔構成被非禮嘅原因」。

當時女子的左邊是一位女乘客，沒過多久該猥瑣男坐至她右邊。「起初我冇為意，後尾就覺得好唔舒服」，由於女生手中有兩個手袋，以為是被自己碰到，但隨後才發覺應該是旁邊男子的手。

只見該男子看似用手扶住其隨身手袋，實則用手臂貼近女子「貼實我嘅右腰」。女生當即覺得很不舒服，但不知道應如何應對，只能向旁邊移，對方「佢又好似縮一縮」，「但縮完之後好似又繼續貼住我條腰」。

港鐵猥瑣男｜貼腰摸腿甚至拉裙子

帖文發出後，另一女生亦回應自己遭疑似同一男子揩油的經歷。據描述，10月20日下午3時左右，也是在中環往荃灣的港鐵車廂內，女生坐在靠玻璃的位置。

起初女生僅覺得奇怪為何男子的手臂會緊貼她的腰，懷疑是旁邊幾個位置的乘客坐得比較緊湊，直至鄰座幾位乘客都離座下車，她才感到不對，但因為怕別人誤會，所以一直沒有出聲。

只見「佢翹腳可以翹到係我對腳前面」，其間女生試圖「縮開同批踭」，但男子卻沒有反應，直到列車至荔景站時，「我feel到佢隻手想拉起我條裙，仲輕輕搣左我大髀一下」，女生才確定他是在非禮，隨即起身，正準備影像，卻不見男子踪影。

據圖片顯示，兩位女生遇到的男子著同一雙黑色運動鞋，背藍色老花圖案手袋，疑是同一男子。其中一位女生補充道，事發時男子戴著眼鏡及口罩。

港鐵猥瑣男｜網民：立刻大聲鬧

事件引發網民熱議，紛紛指責男子行徑「佢真係好過份」、「好明顯係慣犯啦」、「公交車好多咸濕佬佢哋覺得偷偷摸摸身體接近好有滿觸敢」、「咁X多人仲伸隻閪腳出去」。

有網民表示「荃灣線有個好臭同超級瘦嘅變態佬都係咁樣貼住女仔坐，佢係瘦到坐唔晒成個位但愈逼愈過，遇過兩次仲發現原來已經有人發過上連登」。

網民紛紛為女生們支招，「唔好忍，要立刻大聲鬧」、「最好點都係即時大聲講等大家注意」、「報警 」，還表示「希望你詳細講述返當日嘅不幸經歷，鼓勵到更加多女仔都講出嚟！如果佢係慣犯，受害人應該唔止咁少！」。

「非禮」的正式罪名是「猥褻侵犯」(indecent assault)，根據根據《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第122條，最高可判處10年監禁。

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