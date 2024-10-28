泰國校巴大火︱罹難師生家屬獲32萬撫恤金後慘遭村民蜂擁借錢　心碎痛呼：我沒有中彩票

【泰國校巴／大火／撫恤金／借錢】今年10月初，泰國曼谷一輛校巴起火釀成23名師生死亡的憾事，泰國政府部門向死者家屬發放撫恤金；然而有家屬在獲得約32萬港幣的撫恤金後，卻慘被村民當成「暴發戶」，紛紛蜂擁至借錢，令家屬心碎痛呼：「我並沒有中彩票！」。

泰國校巴大火︱逃跑司機自首 揭車上天然氣燃料槽超載

綜合外媒報道，在10月1日，泰國曼谷一輛校車載著44名學生和老師到校外考察，學生年齡介乎3至14歲之間。不料，校車在行駛途中爆胎，失控撞上路障，碰撞產生的火花引發大火，瞬間將校車吞噬。而大火焚燒了近1小時才被救熄，校車只燒剩支架。悲劇最終確認造成23名師生死亡，倖存者中有傷者的傷勢亦非常嚴重，除了全身大面積燒傷，未來恐怕還有失明的可能。該事件引起舉國震驚和悲痛。

據調查，涉事的48歲校車司機恰普哈（Saman Chanphut）起初被指在校車起火後迅速逃離現場並關機失蹤；但有現場影片證實，恰普哈一開始有手持滅火器試圖撲滅大火，可惜無濟於事；另一名倖存的老師也為他辯護，稱恰普哈在逃走之前曾努力拯救車上的人。恰普哈最終在輿論壓力下自首，被控告魯莽駕駛導致他人死亡、未有協助救人及匯報事故等多項罪名。初步調查顯示，他並無超速。

另外，警方還發現起火校巴裝有11個天然氣燃料槽，較批准數量多出5個。罹難師生遺體於10月3日送返家鄉預備舉行喪禮。

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泰國校巴大火︱政府發放撫恤金 罹難家屬慘被當借錢對象

悲劇發生後引起全國哀悼，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）也透過社交媒體向罹難家屬致意慰問，並承諾政府將承擔遇難及傷者家庭的醫療費用，並為他們提供補助。事後，遇難者家屬們確實都獲得了一筆金額客觀的撫恤金，包括來自總理府賑災基金、政府司法部、教育部等政府部門的撫恤金，及巴士保險公司的賠償，共獲賠139萬泰銖（約32萬港幣）。

然而，在獲得撫恤金不久，一位遇難的一年級學生的母親發文控訴，指自從獲得撫恤金後，就遇到非常多聞訊前來借錢的村民。她在17日心碎發佈Facebook帖文，稱自己所經歷的痛苦，外人根本無法理解；並對前來借錢的村民們呼告：

我是其中一名遇難者的母親。我沒有中彩票，請有些同理心！

對此遭遇，許多網民都留言表示同情，狠批那些趁人之危前去借錢的人是「失去人性」。

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