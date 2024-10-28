結業潮｜Big C開99分店無望？一年執8間只剩16間　網民分析八大致命傷

▲ 網民拆解Big C結業箇中原因是價錢過高、款式太少。

【Big C/減價/結業潮】標榜泰國零食、傢俬等的本港連鎖超市Big C，去年曾揚言三年間擴展分店至99間，惟至今一年已先後結束8間分店，只剩下16間。網民拆解箇中原因是價錢過高、款式太少，「做唔到泰國個價，點解要去買？」

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Big C於2023年8月以不多於6,700萬元收購「AbouThai（阿布泰）」，當中包括24間店舖，並於同年9月重新開幕。公司行政總裁Aswin Techajareonvikul曾表示，計劃未來3年，每年在港開設25間分店，至2026年底分店數量將由當時的24間增至99間，同時期望營業額能達到10億元。

可惜疫情後本港零售業插水，Big C不但未有開新店，更將三分一、即8間分店結束，目前全港Big C只有16間分店。而主要售賣泰國原木傢俬、雜貨的觀塘apm分店，將於本月底結業，現正舉行全場正價貨品滿80元，即享85折優惠，意味一年將會有9間分店倒閉，餘下15間分店。

Big C曾向媒體澄清，公司正在重整架構，對在本港發展仍感樂觀，來年將會陸續開新店。

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結業潮｜網民分析8大原因

Big C分店持續爆發結業潮，網民對此均不感意外，認為「（執笠）遲早嘅事」，直指Big C應該是「蝕到空虛」，有網友更笑稱「唔知Big C有無後悔收購（阿布泰）」。

網民又表示，本港租金高昂，租約「傾唔掂數」可能是原因之一，加上本地經濟變差，9間分店接二連三結業亦是網民的「意料之事」。同時，Big C定位為生活百貨，產品種類、價錢是大眾考慮的重點，「佢個價錢一啲都唔平，點買得落手」、「貴泰國買兩三成」、「如果冇泰國咁平，邊有人買」。

網民坦言，「入去冇乜野好買」、「完全唔理解香港人口味」，更分析「死因」之一由於是Big C宣傳欠奉、甚少見到優惠推廣、貨品款式的吸引力不足，「完完全全不善經營！」。

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網民分析Big C分店接連結業原因

1. 本港經濟差 2. 產品價錢過高 3. 款式欠缺吸引力 4. 宣傳欠奉 5. 推廣優惠少 6. 未有了理解港人口味 7. 進入店舖後消費意慾低 8. 租金未能符合預期

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