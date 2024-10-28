  • 26°C
香港時間：20241028日 (一) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

結業潮｜Big C開99分店無望？一年執8間只剩16間　網民分析八大致命傷

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

網民拆解Big C結業箇中原因是價錢過高、款式太少。

【Big C/減價/結業潮】標榜泰國零食、傢俬等的本港連鎖超市Big C，去年曾揚言三年間擴展分店至99間，惟至今一年已先後結束8間分店，只剩下16間。網民拆解箇中原因是價錢過高、款式太少，「做唔到泰國個價，點解要去買？」

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜逾百才華班設資優班發掘學生8大智能　優才校長︰照顧每個孩子獨特性

Big C於2023年8月以不多於6,700萬元收購「AbouThai（阿布泰）」，當中包括24間店舖，並於同年9月重新開幕。公司行政總裁Aswin Techajareonvikul曾表示，計劃未來3年，每年在港開設25間分店，至2026年底分店數量將由當時的24間增至99間，同時期望營業額能達到10億元。

可惜疫情後本港零售業插水，Big C不但未有開新店，更將三分一、即8間分店結束，目前全港Big C只有16間分店。而主要售賣泰國原木傢俬、雜貨的觀塘apm分店，將於本月底結業，現正舉行全場正價貨品滿80元，即享85折優惠，意味一年將會有9間分店倒閉，餘下15間分店。

Big C曾向媒體澄清，公司正在重整架構，對在本港發展仍感樂觀，來年將會陸續開新店。

點擊圖片放大
+7
+6

結業潮｜全港最大Big C分店執笠清貨全場85折 記者直擊10大抵買貨品

結業潮｜網民分析8大原因

Big C分店持續爆發結業潮，網民對此均不感意外，認為「（執笠）遲早嘅事」，直指Big C應該是「蝕到空虛」，有網友更笑稱「唔知Big C有無後悔收購（阿布泰）」。

網民又表示，本港租金高昂，租約「傾唔掂數」可能是原因之一，加上本地經濟變差，9間分店接二連三結業亦是網民的「意料之事」。同時，Big C定位為生活百貨，產品種類、價錢是大眾考慮的重點，「佢個價錢一啲都唔平，點買得落手」、「貴泰國買兩三成」、「如果冇泰國咁平，邊有人買」。

網民坦言，「入去冇乜野好買」、「完全唔理解香港人口味」，更分析「死因」之一由於是Big C宣傳欠奉、甚少見到優惠推廣、貨品款式的吸引力不足，「完完全全不善經營！」。

點擊圖片放大
+6
+5

 

結業潮｜U購超市10月連執至少6間 柴灣/屯門/深水埗等分店結業清貨低至半價

網民分析Big C分店接連結業原因

1.本港經濟差
2.產品價錢過高
3.款式欠缺吸引力
4.宣傳欠奉
5.推廣優惠少
6.未有了理解港人口味
7.進入店舖後消費意慾低
8.租金未能符合預期

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

結業潮｜觀塘駱駝漆工廈風光不再　Adidas / Nike特賣場接連執笠
11:55 2024/10/16
結業潮｜觀塘駱駝漆工廈風光不再　Adidas / Nike特賣場接連執笠
結業潮｜U購超市10月連執至少6間 柴灣/屯門/深水埗等分店結業清貨低至半價
10:59 2024/10/17
結業潮｜U購超市10月連執至少6間 柴灣/屯門/深水埗等分店結業清貨低至半價
結業潮｜H&M 九龍灣Megabox分店疑執笠　全場劈價清貨低至$10
10:57 2024/10/21
結業潮｜H&M 九龍灣Megabox分店疑執笠　全場劈價清貨低至$10
【泰國出產】泰國連鎖超市Big C收購香港阿布泰　下月分店料改名Big C
18:21 2023/08/23
【泰國出產】泰國連鎖超市Big C收購香港阿布泰　下月分店料改名Big C
結業潮｜全港最大Big C分店執笠清貨全場85折　記者直擊10大抵買貨品
11:08 2024/10/24
結業潮｜全港最大Big C分店執笠清貨全場85折　記者直擊10大抵買貨品

你可能感興趣

結業潮｜觀塘駱駝漆工廈風光不再　Adidas / Nike特賣場接連執笠
11:55 2024/10/16
結業潮｜觀塘駱駝漆工廈風光不再　Adidas / Nike特賣場接連執笠
結業潮｜U購超市10月連執至少6間 柴灣/屯門/深水埗等分店結業清貨低至半價
10:59 2024/10/17
結業潮｜U購超市10月連執至少6間 柴灣/屯門/深水埗等分店結業清貨低至半價
結業潮｜H&M 九龍灣Megabox分店疑執笠　全場劈價清貨低至$10
10:57 2024/10/21
結業潮｜H&M 九龍灣Megabox分店疑執笠　全場劈價清貨低至$10
商舖 網絡熱話 超市 泰國 結業 零售

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間12:05）
突發｜香港仔女子倒臥瀑布底　現場證實不治
突發｜香港仔女子倒臥瀑布底　現場證實不治
日本旅遊｜大灣區航空今首航米子 每周三班訪鬼太郎故鄉
日本旅遊｜大灣區航空今首航米子 每周三班訪鬼太郎故鄉
大家樂牛油丨大家樂被質疑轉用內地「牛油」　回應：採購生產自荷蘭維寶牛油醬【內附牛油定義】
大家樂牛油丨大家樂被質疑轉用內地「牛油」　回應：採購生產自荷蘭維寶牛油醬【內附牛油定義】
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感