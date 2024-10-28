東張西望丨「何伯2.0」老翁太太離世急帶年輕小三入門　性格大變逼親女「7街瞓」

▲ 吳小姐向《東張西望》報料指父親結新歡後性情大變。

《東張西望》出現「何伯2.0」？有一位吳小姐向《東張西望》報料，指她的母親在3年半前離世後，父親於亡妻死後不足兩個月便已帶另一個人「入宮」，更因此與女兒反目，他更為新歡狠心要求女兒及孫兒搬走！

吳小姐回憶媽媽逝世不足兩個月，年屆七旬父親便向她表示：「話我哋對佢唔好啊，話我哋唔理佢啊，唔照顧佢啊，所以佢更加要搵個女人照顧佢。」

之後，吳先生帶一個比他年輕28歲的「小三」回家中，吳小姐更形容父親對「小三」十分體貼，稱：「我未聽過我阿爸會咁溫柔同我阿媽講嘢，亦未見過我阿爸會倒水畀我阿媽。」由此怒火中燒的吳小姐在廚房扔水杯發洩不滿，更衝到客廳大罵與「小三」。

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▲ 吳小姐向《東張西望》報料。

東張西望丨慈祥父親性情大變

吳小姐一直反對爸爸的戀情，更拒絕其新歡「入宮」，吳小姐指爸爸對她由此充滿恨意，昔日的慈祥的父親亦性情大變，對她態度惡劣外，甚至他以前非常疼錫孫女，如今卻不時大罵孫女，吳小姐流淚稱：「由以前好錫佢到變咗成日鬧佢。」

後來吳小姐更得知這名「小三」的年齡與她一樣，表示更感到作嘔。她表示：「個『小三』原來個年紀同我一樣，咁我更加覺得呢啲女人係為錢先黐埋去你度啦。我話『出面個女人係咪貪你啲錢咋，你好好睇清楚啲喎』。然後佢就話『咩人我自己點會唔知呀，都一齊10幾年。」

吳先生甚至對她表示：「有錢佬，有小三、小四、小五有咩問題？」吳小姐憶述說：「話我不孝啦，話我唔接受佢個女人係我唔啱，話我唔錫佢，佢想搵個女人照顧佢，我都唔畀……我有同佢解釋，唔係唔畀你搵個女人照顧你，而係呢個係多年嚟嘅『小三』。」她認為如果接受吳爸爸的「小三」等於愧對媽媽。

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東張西望丨要求女兒交20萬月租

後來吳先生疑滿女兒反對他的戀情，表示她不可「白住」在赤柱南灣大屋，吳爸爸要求女兒搬走，否則就需要支付每月20萬元的租金。這間南灣大屋在2000年購入，由一間公司所持有，而公司股東就是吳爸爸及吳媽媽，吳媽媽離世後，物業變相由吳爸爸一人持有。

但吳小姐為不讓爸爸趁機安排「小三」搬入屋，堅持繼續住下去。

此外，吳小姐早前把600萬元存款分期存在父親的戶口，因為父親表示利息高，雖然之前父親一直都有把利息給吳小姐。但自去年起，吳先生已再沒給她利息，之後他也搬出大宅。

吳小姐稱：「佢搬出去，仲為咗逼我搬走，想我快啲使晒啲錢，佢就開始喺啲利息度扣我間屋嘅管理費，就畀少咗我。」吳小姐估計爸爸是想令她花光積蓄，難再支付月租便要搬走。

▲ 赤柱南灣大屋內貌。

東張西望丨大屋5個月沒供款

她曾向父親要求取回600萬元，稱：「又要逼我走，又唔畀返啲錢我，嗰陣佢推三阻四，唔提啦……之後又話冇錢。」

此外據吳小姐透露，該南灣大屋已5個月沒供款，銀行也曾出信指將收樓。吳小姐表示：「其實佢都唔喺度住喇，佢都唔在乎銀行收樓。而對於個『小三』嚟講，入唔到嚟住，都唔會畀我住。」

吳小姐感慨地指：「唔明點解我阿爸要逼到我咁樣，就係因為呢個女人，就係因為佢要呢間屋、要錢，就要做呢啲事逼我、害我。」而在《東張西望》預告，今晚（10月28日）吳小姐與吳爸爸將對質。

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