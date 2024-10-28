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娛圈孝女丨鄭秀文貼輪椅照憂心母親健康轉差　Sammi媽咪曾再度入院：見招拆招

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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天后鄭秀文 （Sammi）為母親身體狀況而憂心。

【鄭秀文/樂壇天后】鄭秀文為娛圈孝順女，多年來對年邁母親照顧得無微不至，日前鄭秀文於社交網分享一張輪椅相兼透露母親的身體狀況，言語間難掩憂心。

娛圈孝女丨鄭秀文媽媽疑再入院

今年初鄭秀文（Sammi）母親因肺部急性疾病入院，為此她提早結束旅程照顧母親，鄭母早前似乎再度入院，日前Sammi於IG寫道：

經過兩天，媽咪情況有進展，藥物開始起作用了。在家休息，亦有胃口。腳能動了。姊姊們和姊夫們貼心打點著。作為兒女的我們，當然會擔心，因媽媽年初才因肺病入醫院住，免疫力有限。幸好，這兩天藥物有發揮功效，好。

鄭秀文 （Sammi）曾罕有晒出母親的外貌。（取自instagram）

樂壇天后丨鄭秀文憂心：見招拆招

雖然憂心母親的健康狀況，惟Sammi收拾心情專心工作，她直言會：「儘心儘力做好它。」她透露該輪椅是父親生前使用，由於輪呔散爛了，是時候要「退役」。

當中她寫道：「父母親年老了，身體難免會出現狀況，見招拆招，最重要交託天父 ，這就是人生啊，人人各自有所經歷。」不少圈中人送上慰問。

2021年12月，鄭母於聖誕前夕入院動小手術，當時Sammi十分擔心，幸而最終手術成功，聖誕期間她跟姊弟合力陪伴和照顧母親。

Sammi當時推掉工作照顧母親，她寫道：「我有些工作也忍痛必須推掉，但也是值得的，老媽子一生只有一個。」

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另外，Sammi曾因經歷母親「生蛇」，讓她覺醒「母親很需要我們兒女的力量」，她直言：

陪伴；是另類的止痛劑，愛；也是一種無形但有力的藥品，希望媽媽能在愛中減低灼痛甚至遺忘不適。

Sammi細訴對雙親的恩情，更希望大眾珍惜與父母相處的時光，她寫道：「父母親老了，身心都更需要我們。再多的物質對年邁的父母其實意義不大，關愛勝萬金，你我都要趁父母仍在，好好去愛，去珍惜。」

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