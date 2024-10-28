星二代｜吳鎮宇16歲仔與女網紅發展姊弟戀？　女方才貌雙全是劍橋研究生

▲ 吳鎮宇16歲囝囝Feynman情竇初開，傳與女網紅發展姊弟戀！

【吳鎮宇/星二代/兒子吳費曼】影帝吳鎮宇的兒子吳費曼（Feynman）轉眼16歲情竇初開，近日一名女網紅在「小紅書」公開兩人疑似拍拖的影片！翻查女網紅資料，原來她是劍橋研究生，絕對是才貌雙全，難怪網民大讚Feynman有眼光，識到又靚又叻的姐姐！

Feynman小時候曾跟爸爸參加內地真人騷《爸爸去哪兒2》，當時童言童語的他大受歡迎，到開始逐漸長大，Feynman還愈來愈幽默，有段時間經常在社交平台搞笑「寸」爸爸，因此他一直備受網民關注。

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吳費曼｜Feynman「拍拖」片流出 跟女方見埋家長

最近社交平台「小紅書」就流傳一條Feynman「拍拖」的影片，一位名叫Winnie Woo的女網紅上載一條名為「和費曼（Feynman）過一天」的短片，而且還寫上「費曼的廚藝，讓我驚呆了」。片段一開始，Winnie表示，這天因要跟吳費曼過，所以化妝是必需的，之後兩人在街上演出「撞膊巧遇」戲碼，並到麵包舖打卡兼買回家品嚐，更在片段中表示：「拿上了大壽桃回去給長輩過生日。」看到這裡，讓人不禁聯想二人正在熱戀中，並已發展到見家長的階段。

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吳費曼｜Feynman為女方大展廚藝

回到女方家中後，Feynman更大展廚藝，表演拋鑊型到爆，Winnie大讚他：「費曼做飯可以這麼好吃。」Feynman在用膳期間，亦搞笑自讚：「嘩，這是誰做的，太好吃了。」片段尾聲Winnie還展示二人在8年前的合照，原來他們是青梅竹馬的好朋友，這條影片是女方在拍攝「拍一日拖」系列。有不少網民都留言問兩人是否情侶關係？是否發展姊弟戀？更有網民指Winnie條件很好，就算是姊弟戀也不錯。

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吳費曼｜Feynman疑似女友才貌雙全是劍橋研究生

翻查Winnie的小紅書，她的確才貌雙全，是劍橋大學的研究生，留在英國生活已經7年，在外地時開始經營自己的頻道，分享生活點滴及美妝之道，見她又不時上載美照，樣子甜美可人，一把長秀髮配濃眉大眼，絕對是可人兒，她透露近日回到北京16天，所以專程找來多年好友Feynman一起玩，但就未有透露跟Feynman有沒有發展機會。

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