萬聖節｜東涌逸東街市推「城寨地府體驗室」　萬聖節正日嘆$3砵仔糕、$5蛋撻

▲ （香港街市提供）

港產片《九龍城寨之圍城》掀起懷舊熱潮，繼早前當局於機場展出其1:1電影場景，以「九龍城寨」為設計藍本的逸東街巿，即日起至周日（11月3日），於逸東街巿舉行「城寨地府」活動應節。

逸東街巿設置「城寨地府體驗室」，每日早上9時至晚上6時免費對外開放，客人可以進入體驗室，近距離接觸高度還原的港式經典鬼片恐怖場景，紙紮佈置，加上陰森燈光，以及一黑一白的陰間使者助陣，配合街市本身的九龍城寨元素。

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另外，香港街巿推「城寨地府打卡賞」，會員只需於逸東街市內拍下自己認為最恐怖的打卡位，例如大紅燈籠高高掛、月亮光光白燈籠、心慌慌廁所等等，再上傳到FACEBOOK及 標記「#香港街市逸東邨」，即送限量100隻的萬聖節發光戒指一枚。

於周四（31日）萬聖節當日，逸東街巿更準備了「城寨地府開門樂」活動，以成本價售賣限量城寨特色美食，包括5蚊個大蛋撻、3蚊個砵仔糕、8蚊8粒魚蛋、6蚊支玻璃樽可樂，以時光倒流價陪市民「重返」城寨過萬聖節。

萬聖節當日，逸東街市場內將免費派發限量紋身貼紙100張；更有特別會員禮物，會員於10月31日即日消費滿港幣$100，即送城寨眼鏡朱古力一件（限量200件），鼓勵市民齊齊扮鬼扮馬。

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