食蟹宜忌｜25歲女連食4隻蟹腹痛入院揭患胰臟炎　醫生：每次食勿超這份量

▲ 內地一名25歲女子連食4隻蟹，感腹痛入院揭患胰臟炎。

【食蟹／胰臟炎／腹痛／膽石】秋天食蟹要注意！內地一名25歲女子患有膽結石病史，近日晚飯連食4隻蟹後，發現上腹出現劇痛，求醫證實患上急性胰臟炎。醫生解釋指，螃蟹膽固醇較高，一般人每餐食用不宜超過1個份量。

最新影片

食蟹宜忌｜連食4隻蟹後患急性胰臟炎

據內媒《中國藍新聞》，浙江杭州一名25歲女子過去於公司體檢時發現有膽結石，由於沒有任何症狀，因此一直未有重視。直到近日，她的家人煮了一打螃蟹作為晚餐，愛吃蟹的事主一口氣連吃4隻螃蟹，飯後便開始覺得上腹隱隱作痛，疼痛感隨著時間漸漸加劇，最後痛得難以忍受、額頭冒出冷汗，一家人隨即將其送往杭州市中醫院求診。

經檢查後，醫生發現事主血清澱粉酶明顯升高、胰臟亦出現水腫，確診患上急性胰臟炎，考慮到各項檢查後她的膽結石病史，醫生認為她是因為進食大量螃蟹，繼而引起急性胰臟炎，需要立即安排住院治療及切除手術。

▲ 事主連食4隻蟹後，血清澱粉酶明顯升高、胰臟亦出現水腫，證實患上急性急性胰臟炎。（網上圖片）

食蟹宜忌｜一般人食蟹不宜超過1個數

院內普外科主任黃海醫生指出，螃蟹富含蛋白質，膽固醇含量亦較高，而人體分泌的胰液含有用於消化蛋白質和脂肪的酶，假如過量進食高蛋白食物，會令胰液大量分泌，假如胰管引流不暢，恐會造成消化酶排泄出現障礙、誘發重症急性胰臟炎，因此建議一般人每餐食用時，不要超過2隻、最多不要超過3隻。

食蟹宜忌｜5類人不宜食蟹

▼ 點擊圖片放大 +6 +5 孕婦：食用螃蟹要適量，尤其勿食生腌蟹，避免感染寄生蟲，危害孕婦及胎兒健康。 患有長期疾病人士：螃蟹富含蛋白質及膽固醇，患有消化系統疾病、心血管疾病、肝腎疾病人士，大量食用不易消化，且容易加重病情。 痛風患者：螃蟹嘌呤含量較高，過多食用可能導致血尿酸水平升高，從而加重痛風。 發熱、感冒、腹瀉人士：過量食用易對胃部造成刺激，可能會引起腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等消化道不適症狀，不利於病人恢復。 嬰幼兒及老年人：消化系統吸收能力較差族群，不宜多食螃蟹。

食蟹宜忌｜急性胰臟炎4大症狀

本港腸胃肝臟科專科醫生張世華曾表示，酗酒、血脂過高與膽結石是常見引發急性胰臟炎的原因，另外病毒感染、藥物影響亦可能會引發此病。他指出，患者會出現腹痛、進食困難、嚴重可導致急性糖尿病，及併發胰臟壞死、胰臟假性囊腫，如再受到細菌感染，更可危及性命。

急性胰臟炎患者的年輕層會視乎病因而有所差異，張醫生表示由膽結石引發的多為年紀較大，約60至70歲的人士；由酗酒和藥物影響引發的為中年人士為主，約在40歲前後。如患上急性胰臟炎應先清楚病因，針對病因作出相應治療及改善生活習慣。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

食蟹宜忌｜食大閘蟹6大禁忌

秋風起，又到了食大閘蟹的季節！對於大閘蟹的食用風險，由於大閘蟹屬寒涼食物，註冊中醫師鄭智仁、許懿清和食物安全中心曾提醒，市民進食大閘蟹時應留意以下6大禁忌，當中包括2類食物需避免與大閘蟹同吃，同時有4個大閘蟹部位不能食用，以免病從口入：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

資料來源：中國藍新聞、食物安全中心

相關內容：

食蟹宜忌︱35歲為食孕婦鯨吞6隻蟹即晚肚屙流產 中醫拆解食蟹宜忌：孕婦應慎食

食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦 男童求醫揭曾食生蟹惹禍 專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌

食用安全｜內地女食生醃大閘蟹 放落口驚覺仲識郁：用鉗夾我！【食安拆解食生蟹風險】

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5