血糖管理｜高糖食物影響健康　營養師推介3種超級食物助穩定血糖

▲ CALO-CIL有助阻隔碳水化合物吸收和改善腸道健康！

【健康飲食/血糖/保健品】都市人近年十分關注血糖管理問題，營養專家Annie近日擔任TOPick節目嘉賓，與主持深入探討健康飲食與血糖管理的重要性，並介紹CALO-CIL這款強效配方，讓觀眾更了解如何透過飲食來穩定血糖，還介紹了3種對血糖控制特別有益的超級食物！

▲ CALO-CIL強效體重管理配方（林綺虹攝）

血糖管理｜健康飲食的必要性

主持Kiwi跟Annie分享自己因牙根發炎而在享用甜食時感到不適的經歷，Annie提到，這些症狀可能與血糖波動有關，並強調穩定血糖對整體健康的重要性。她指出，頻繁食用高糖食物可能導致血糖飆升，長期下去甚至可能引發糖尿病，於是推介以下是3種有助於穩定血糖的食物：

1. 雞蛋：被認為是“完美蛋白質”，能減緩胃排空，建議每日食用 1-2 個。

2. 奇亞籽：富含纖維和植物蛋白，能減緩糖分吸收，建議每日食用 1-2 湯匙。

3. 白蕓豆：含有 α-澱粉酶抑制劑，降低碳水吸收，有效控制血糖和體重。

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血糖管理｜CALO-CIL強效體重管理配方

隨著討論的深入，Annie 介紹了 CALO-CIL，這是一款由香港醫學專業人士研發的強效體重管理配方。它以高品質白蕓豆提取物為主要成分，能阻隔高達 66% 的碳水和蔗糖吸收，讓減重變得更加輕鬆，且在享用大餐時也不必有罪惡感。

Annie 強調，CALO-CIL 的配方天然安全，並且含有阿拉伯糖和有機菊粉，這些成分有助於促進消化和改善腸道健康。

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血糖管理｜食用簡便口感佳

在節目中，Annie 演示了 CALO-CIL 的食用方法，Kiwi在試吃後表示，這款產品的香橙蜜瓜風味酸酸甜甜，十分開胃，而且口感酥脆，彷彿在享用零食。

▲ 食用簡便口感佳

血糖管理｜專家建議

Annie強調，健康的飲食習慣和生活方式是控制血糖的關鍵。她鼓勵觀眾隨時提出問題，希望能幫助更多人關注自身的健康。

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