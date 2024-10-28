大學發展｜非本地本科生11.1起暫准兼職工作　嶺大師友計劃加強本地與非本地生聯繫

▲ （嶺南大學提供）

政府將於周五（11月1日）起暫免在港就讀全日制非本地本科生參與兼職工作的限制。嶺南大學為配合有關安排，於上周六（26日）首次為本科生及研究生合併舉辦師友計劃的啟動禮，加強本地與非本地本科生和研究生之間的朋輩支援和聯繫，近600名老師及學生出席。

今年的師友計劃包括「嶺南大學研究生師友計劃」、「事業『嶺』航計劃」、「嶺南大學銀行及金融業師友計劃」、「嶺南大學『保險業』師友及獎助學金計劃」，以及「警隊學長計劃」。計劃旨在啟發學生在數碼時代下，培養職場必備的創新創意思維，並加強同學在香港以至大灣區的人際網絡及就業競爭力。

參與計劃的導師主要由嶺大校友及來自各行業的資深專業人士組成，來自香港、內地及海外的知名企業，包括會計、銀行、廣告、教育及保險等行業，包括中信銀行（國際）、安永會計師事務所、花旗銀行、摩根士丹利銀行亞洲有限公司、及CMRS Group等。

師友計劃啟動禮的主禮嘉賓之一、嶺大學術暨教務副校長陳漢夫表示，政府下月起暫免兼職工作限制的安排，由非本地研究生擴展至本科生，嶺大將會加強對學生的支援，預計將有更多學生受益，助他們在畢業前累積更多工作經驗，及早規劃職涯路向，同時培養抗逆力。他表示，我期望通過師友計劃促進學生導師互相連繫、學習和成長，幫助他們為當前社會挑戰做好準備，並其生活和職業發展帶來積極的影響。

嶺大就業發展委員會主席、校董會及諮議會成員梁嘉麗表示，一系列的師友計劃為本科生和研究生提供了一個培育成長的環境，使他們有機會課堂學習到的知識，應用到現實情境中，並讓經驗豐富的專業人士分享其見解和經歷，幫助學生在瞬息萬變的世界中脫穎而出。

師友計劃將持續至明年8月，同學可參與針對性的職業輔導計劃，優秀校友和行業領袖成為良師益友，在職涯規劃中建立關鍵的支持網絡。每位導師將指導最多三位學員，透過定期會面及活動，分享其人生經歷和職場經驗，並提供行業實用資訊以及生涯規劃建議，幫助學員實踐所學、發揮潛能、提升領導力，擴闊人際網絡，促進個人成長。

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