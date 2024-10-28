  • 27°C
香港時間：20241028日 (一) 15:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

舞台意外｜71歲鍾鎮濤溫拿演唱會一字型連環摔　陳友助扶起身亦受牽連

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

溫拿樂隊周六（26日）在廣州舉行告別演唱會，期間71歲成員鍾鎮濤兩度摔倒。

【溫拿樂隊/鍾鎮濤/告別演唱會/跌倒】成軍逾50年的溫拿樂隊（The Wynners）周六（26）在廣州舉辦演唱會，期間鍾鎮濤突然摔倒，陳友隨即將他扶起，不料另一隊友葉智強上前時亦不慎滑倒，結果引發連環跌。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜激素是致癌元兇？ 營養師拆解乳癌飲食宜忌 教煮1食譜促癌後復原

溫拿五虎成員譚詠麟、鍾鎮濤、彭建新、葉志強及陳友於70年代出道，由平均20多歲唱到年過70。他們2023年宣布舉辦50周年《溫拿情不變．說再見Farewell with Love演唱會》，開啟告別巡唱之旅，並表示在完成香港及上海、深圳、澳門、新加坡、吉隆坡、美國與及馬來西亞等多站演出之後不再作任何商業性演出，往後只會參與慈善性質的演出。

舞台意外｜71歲鍾鎮濤不慎摔倒

不過他們周六（26）在廣州站進行巡唱最後一站期間就發生驚險一幕，71歲成員鍾鎮濤疑似因為舞台地板過滑而不慎摔倒，工作人員一度從後台衝出來查看其狀況。有網民事後在社交平台小紅書上載溫拿演出片段，當中包括鍾鎮濤不慎摔倒的一刻，並表示：「今晚的驚險一幕，唱著唱著不小心摔倒了。乾冰之後......太滑了。」

從影片可見，最初大家在台上大跳十字步，之後鍾鎮濤越跳越快，期間聽到陳友說：「呢度好跣呀，大家小心。」之後5人演唱《錢最親》，鍾鎮濤突然一字型跌倒在台上，譚詠麟及陳友見狀隨即上前將他扶起。不過鍾鎮濤被扶起身之後又再次跌倒，今次更牽連陳友，兩人齊齊跌倒。

點擊圖片放大
+18
+17

更多相關報道：長者健康︱長者跌倒可大可小　找出成因對症下藥　避免損害活動能力

舞台意外｜隊友滑倒引發連環摔

網上亦流傳另一角度的影片，更為全面地展示出事發經過。只見譚詠麟及陳友扶起鍾鎮濤時，另一隊友葉智強正趕上前察看，不料途中卻不慎滑倒，跌倒時更踢到鍾鎮濤，結果導致3人連環摔倒。身處後台的工作人員隨即衝上前查看眾人情況，鍾鎮濤揮手向對方表示自己無恙，坐在地上休息片刻後便自行站起身繼續演出。

點擊圖片放大
+10
+9

影片引起不少網民關注，有人留言表示「幸虧沒啥事，年紀大了最怕摔跤」、「還好沒有骨折，好多老人輕輕一摔就骨折了呢」、「老年人一定要穿防滑的鞋呀」，亦有人感慨指出「人生有幾個五十年，一個樂團能攜手走個半世紀，友情在，歌迷在，多麼可貴」、「幾個阿叔加埋三百歲，精氣神太好了」

點擊睇更多網民留言：

點擊圖片放大
+4
+3

更多相關報道：

珍惜當下丨陳友憶愛妻患骨癌擴散全身剩數月命　奇蹟康復後浪子終回頭

好人好事｜佐敦婆婆馬路中心跌倒　暖心司機「公主抱」救起網民激讚：香港精神

長者跌倒丨76歲秦煌獨居青衣酒店兩度跌倒腳腫兼爛肉　醫生拆解長者常跌原因+防跌5招

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

長者跌倒丨李影逝世終年70歲疑家中跌倒肇禍　朋友上門揭狀況欠佳送院不治
11:16 2024/02/26
長者跌倒丨李影逝世終年70歲疑家中跌倒肇禍　朋友上門揭狀況欠佳送院不治
長者跌倒丨遭商場自動門撞跌　粉嶺7旬翁下半身癱瘓　憂成子女負累盼康復養家
18:41 2024/01/03
長者跌倒丨遭商場自動門撞跌　粉嶺7旬翁下半身癱瘓　憂成子女負累盼康復養家
骨質疏鬆｜OL連續30年日飲3杯咖啡不慎跌倒　竟致嚴重骨折求醫揭骨質疏鬆
14:44 2023/10/26
骨質疏鬆｜OL連續30年日飲3杯咖啡不慎跌倒　竟致嚴重骨折求醫揭骨質疏鬆

你可能感興趣

長者跌倒丨李影逝世終年70歲疑家中跌倒肇禍　朋友上門揭狀況欠佳送院不治
11:16 2024/02/26
長者跌倒丨李影逝世終年70歲疑家中跌倒肇禍　朋友上門揭狀況欠佳送院不治
長者跌倒丨遭商場自動門撞跌　粉嶺7旬翁下半身癱瘓　憂成子女負累盼康復養家
18:41 2024/01/03
長者跌倒丨遭商場自動門撞跌　粉嶺7旬翁下半身癱瘓　憂成子女負累盼康復養家
骨質疏鬆｜OL連續30年日飲3杯咖啡不慎跌倒　竟致嚴重骨折求醫揭骨質疏鬆
14:44 2023/10/26
骨質疏鬆｜OL連續30年日飲3杯咖啡不慎跌倒　竟致嚴重骨折求醫揭骨質疏鬆
健康問題 網絡熱話 鍾鎮濤 陳友 葉智強 溫拿 演唱會 社交平台 小紅書

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月28日 時間12:05）
突發｜香港仔女子倒臥瀑布底　現場證實不治
突發｜香港仔女子倒臥瀑布底　現場證實不治
日本旅遊｜大灣區航空今首航米子 每周三班訪鬼太郎故鄉
日本旅遊｜大灣區航空今首航米子 每周三班訪鬼太郎故鄉
大家樂牛油丨大家樂被質疑轉用內地「牛油」　回應：採購生產自荷蘭維寶牛油醬【內附牛油定義】
大家樂牛油丨大家樂被質疑轉用內地「牛油」　回應：採購生產自荷蘭維寶牛油醬【內附牛油定義】
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感
Sick問識答｜更年期性事不合傷夫妻情？ 　醫生拆解治療迷思+6招提升親密感