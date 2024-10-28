舞台意外｜71歲鍾鎮濤溫拿演唱會一字型連環摔　陳友助扶起身亦受牽連

▲ 溫拿樂隊周六（26日）在廣州舉行告別演唱會，期間71歲成員鍾鎮濤兩度摔倒。

【溫拿樂隊/鍾鎮濤/告別演唱會/跌倒】成軍逾50年的溫拿樂隊（The Wynners）周六（26）在廣州舉辦演唱會，期間鍾鎮濤突然摔倒，陳友隨即將他扶起，不料另一隊友葉智強上前時亦不慎滑倒，結果引發連環跌。

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溫拿五虎成員譚詠麟、鍾鎮濤、彭建新、葉志強及陳友於70年代出道，由平均20多歲唱到年過70。他們2023年宣布舉辦50周年《溫拿情不變．說再見Farewell with Love演唱會》，開啟告別巡唱之旅，並表示在完成香港及上海、深圳、澳門、新加坡、吉隆坡、美國與及馬來西亞等多站演出之後不再作任何商業性演出，往後只會參與慈善性質的演出。

舞台意外｜71歲鍾鎮濤不慎摔倒

不過他們周六（26）在廣州站進行巡唱最後一站期間就發生驚險一幕，71歲成員鍾鎮濤疑似因為舞台地板過滑而不慎摔倒，工作人員一度從後台衝出來查看其狀況。有網民事後在社交平台小紅書上載溫拿演出片段，當中包括鍾鎮濤不慎摔倒的一刻，並表示：「今晚的驚險一幕，唱著唱著不小心摔倒了。乾冰之後......太滑了。」

從影片可見，最初大家在台上大跳十字步，之後鍾鎮濤越跳越快，期間聽到陳友說：「呢度好跣呀，大家小心。」之後5人演唱《錢最親》，鍾鎮濤突然一字型跌倒在台上，譚詠麟及陳友見狀隨即上前將他扶起。不過鍾鎮濤被扶起身之後又再次跌倒，今次更牽連陳友，兩人齊齊跌倒。

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舞台意外｜隊友滑倒引發連環摔

網上亦流傳另一角度的影片，更為全面地展示出事發經過。只見譚詠麟及陳友扶起鍾鎮濤時，另一隊友葉智強正趕上前察看，不料途中卻不慎滑倒，跌倒時更踢到鍾鎮濤，結果導致3人連環摔倒。身處後台的工作人員隨即衝上前查看眾人情況，鍾鎮濤揮手向對方表示自己無恙，坐在地上休息片刻後便自行站起身繼續演出。

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影片引起不少網民關注，有人留言表示「幸虧沒啥事，年紀大了最怕摔跤」、「還好沒有骨折，好多老人輕輕一摔就骨折了呢」、「老年人一定要穿防滑的鞋呀」，亦有人感慨指出「人生有幾個五十年，一個樂團能攜手走個半世紀，友情在，歌迷在，多麼可貴」、「幾個阿叔加埋三百歲，精氣神太好了」

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