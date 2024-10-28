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舊版紙鈔｜用舊版$50鈔票便利店增值遭拒　網民指收銀員「唔識貨」走寶

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

拿舊版$50鈔票便利店增值遭拒，網民指收銀員「唔識貨」走寶。

【鈔票 / 八達通 / 便利店】港幣鈔票歷經多代變化，舊錢幣仍於市場合法流通。

不過在日前，有人在Facebook「真.屯門友」群組上傳圖片無奈指，自己用舊版50元鈔票在屯門廣場便利店增值八達通卻遭拒，但隨後於另一餐廳成功用舊版50元埋單，故十分不解便利店的拒收行為，當中有網民表示：「（便利店）唔識貨」。

舊版鈔票｜茶餐廳找續用紫色「僞鈔」　台男收到稱不再來港

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舊版紙鈔｜拿舊版紙鈔便利店增值遭拒

據事主表示，當時他於屯門廣場便利店增持八達通，將舊版50元紙鈔遞給店內收銀員卻遭拒收，他隨即問道「呢張唔係港元嗎？我都是找回來的」，收銀員以鈔票太舊為藉口拒收；事主再次質問「政府有講過呢張銀紙失效嗎？」，收銀員又以鈔票太舊為由再次拒絕。

但隨後，男子於餐廳用餐時，用這張舊版的50元鈔票埋單，成功將其花費。據上傳的圖片可見，這是保存良好，不算舊的一張1998年香港上海匯豐公司銀行有限公司發行的50元紫色紙鈔。

舊版紙鈔｜網民指收銀員：「唔識貨」

帖文發出後，不少網民認為便利店拒收舊鈔原因不合理，分別留言指：「1998年都話舊，我就唔信佢後生過1998」、「假錢就話唔收啫，珍珠都無咁真喎」、「唔識貨」、「（舊鈔）超保值啊」、「我想換都換唔到」。

網民認爲店員不識貨，估計是因爲舊版貨幣少見，在不少交易平台都可見有人高價出售舊版貨幣，其價值超過面值本身，該50元紙幣有賣家售價甚至500元。

舊版紙鈔｜舊版50元紙鈔仍可用

根據香港金融管理局的關於貨幣問題的解釋C4，三間發鈔銀行無論在那個年份發行的鈔票，均為香港的法定貨幣。

所有2010系列或其他舊版鈔票，都可以使用，如有需要亦可向發鈔銀行要求兌換為2018系列鈔票。

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