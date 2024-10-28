飲食攻略丨腫瘤科醫生推介1款茶　5成份降膽固醇助抗癌

【紅棗／抗癌／養生茶】都市人流行飲養生茶，台灣有營養醫學專家近日便推介一款養生茶，不但可助降低體內膽固醇，防止動脈硬化及高血壓，更重要是當中一種成分可令癌細胞「自我滅亡」。

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台灣營養醫學醫師劉博仁於「健康好生活」節目推介紅棗養生茶，他指自己受一位腫瘤科醫生啟發，表示原來紅棗有防癌效果，因此習慣工作前，都會用2顆紅棗泡茶。

劉博仁進一步解釋，紅棗所含的營養素，包括芸香苷、皂苷、三萜類、維生素C與鈣。他指芸香苷可治療過敏，抑制組織胺，對血管具有擴張與強化的作用，可防止動脈硬化及高血壓；皂苷在腸道會吸附膽固醇，有助降低體內壞膽固醇。至於三萜類，他則指部分動物、細胞實驗發現，三萜類可促進癌細胞自我凋亡。

劉博仁還表示，紅棗裡還含有維他命C與鈣，維生素C是很重要的抗氧化劑，而當中的鈣，不只是有益骨頭健康，還可改善失眠，很多失眠的人，鈣都攝取不夠，鈣與鎂結合，可以讓腦波容易進入深層，改善睡眠品質。

抗癌症食物｜12大防癌食物清單

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