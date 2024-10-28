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親子旅遊｜Google Maps隱藏4大實用旅行功能　避開行樓梯路線/無網絡導航/景點清單

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 39 分鐘前

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Google Maps隱藏4大實用旅行功能，即睇詳情！

【旅行貼士/Google Maps】一家人去旅行都會使用Google Maps導航，如果拖著行李箱，最怕要行樓梯，其實Google Maps有隱藏功能，可以避開要行樓梯的路線，以及景點繁忙時間等4大貼士，讓大家的旅程更順暢！

Google Maps隱藏旅行功能｜1. 避開景點繁忙時段

不想去旅行時人擠人，可以利用Google查看繁忙時段，避開人潮。打開Google Maps，搜尋計劃前往的景點，往下拉到「熱門時段」，便可查看該景點在不同時段的訪客人數，大家可以選擇在人流較少的時間前往，讓整個旅程更加輕鬆愉快。

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Google Maps隱藏旅行功能｜2. 離線地圖下載

若然需要前往網絡不穩定的地方，可以提前將目的地的地圖下載，毋須擔心網絡問題。在Google Maps搜尋地區，點擊「下載離線地圖」，選擇想下載的範圍後，便可下載離線地圖，隨時使用。

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Google Maps隱藏旅行功能｜3. 旅行景點清單

大家可以透過Google Maps建立旅行清單，方便計劃行程和查看。只需要在搜索欄輸入計劃前往的景點，點擊「儲存」，選擇創建新清單，便可規劃旅行路線。建立清單後，更可以使用共用功能，分享給朋友一同整理旅行資訊！

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Google Maps隱藏旅行功能｜4. 避開行樓梯路線

Google Maps可以提供沒有樓梯的路線。選擇目的地後，點擊選項，選擇「無障礙路線」後，便會規劃出避開樓梯的路線，方便行動不便，又或拉行箱的大家。

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